Nieuwe Countryman JCW: bijna 300 pk!

De nieuwe Mini Countryman JCW is de heetste compacte crossover van de Duitse Britten.

Op de IAA in München onthulde MINI twee nieuwe modellen, de nieuwe ‘gewone’ of ‘echte’ MINI en de Countryman. In beide gevallen zijn het volledig elektrische auto’s, maar werd al verklapt dat er gewone varianten op benzine (al dan niet PHEV) bij komen. Ze hebben woord gehouden, want dit is de nieuwe MINI Countryman JCW!

JCW staat voor John Cooper Works en is de benaming voor de topmodellen (OK, op de ‘GP’ voor de gewone MINI na dan). Ze beginnen dus meteen goed door het dikste model te laten zien voor de Countryman-lijn.

Dit is alweer de derde generatie Countryman (ook in JCW-trim). De eerste was de ‘R60’ in 2010. Vervolgens, in 2017 kwam de ‘F60’ en deze generatie heet de ‘U25’. Weet je dat ook weer!

Go Kart

De Mini Countryman JCW is krachtiger dan ooit, maar niet voor ons. Dat gaan we even toelichten. Kijk, in de VS krijgt de auto dik 320 pk, maar bij ons moeten we het doen met juist minder vermogen: 300 pk en 400 Nm. Nu is dat alsnog een hele hoop, maar wel 6 pk en 50 Nm minder dan het uitgaande model.

Qua prestaties kom je niets te kort, want het apparaat spurt in 5,4 tellen naar de 100 km/u en haalt een begrensde top van 250 km/u. Middels een klep in de uitlaat kan de auto sportiever klinken, de rest van de ervaring completeert de auto middels een speciaal geluid gecomponeerd geluid over de speakers.

Kijk, nieuwe JCW-logo’s!

Volgens MINI heeft de auto een ‘Go Kart’ ervaring. Ah, die dooddoener. Mini zegt dat te hebben gedaan door de ‘SUV’ (het is technisch een crossover, maar OK) te hebben voorzien van wielen met een grotere rolomtrek en bredere banden. Standaard heb je 19 inch wielen, 20 inch is optioneel leverbaar. Ja jongens, dat zijn echt kart-afmetingen!

Prijs Mini Countryman JCW

Begrijp ons niet verkeerd, de nieuwe Countryman JCW lijkt ons een buitengewoon leuke alleskunner te zijn. Het is alleen opmerkelijk dat men krampachtig Mini-termen bezigt op een medium crossover van anderhalve ton. Daarmee doelen we op het gewicht, niet op de prijs.

Die prijs is overigens ons ook bekend. Mocht je het ergste vrezen, dan is dat volkomen terecht. Het is namelijk een bijzondere prijzige auto geworden. De vanafprijs voor ons ‘Ollanders is – en houd nu je adem in – maar liefst 76.990 euro! Configureren kan ook al.

De fiscale prijs is 75.690 euro, dus ze hebben 1.300 euro nodig om een nieuwe auto rijklaar te maken. De hoge vanafprijs ligt niet zozeer aan Mini, maar de 22.439 euro aan BPM die moedertje staat wil ontvangen omdat jij in een hip milieudelict rondrijdt. Kun je nagaan als wij de Amerikaanse versie met 320 pk hadden…