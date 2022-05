Hamilton mag zijn neusring voorlopig in houden

Opluchting voor Lewis Hamilton, hij hoeft in Monaco zijn neusring nog niet te verwijderen.

Het is een beetje een soap aan het worden rond de flamboyante rijder van Mercedes. Het gaat dit jaar niet over zijn overwinningen, maar enkel over de tegenslagen van het team én over zijn sieraden.

Wat was er ook al weer aan de hand?

De FIA kondigde recent aan om de bestaande regels rond het dragen van sieraden tijdens de Grand-Prix weekenden te gaan handhaven. De nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt dat de regel, die zijn voorganger Jean Todt niet zo belangrijk vond, gewoon nageleefd moet worden.

Mooiboy Lewis is het daar op zijn zachtst gezegd niet helemaal mee eens. En hij is niet de enige, maar wel de bekendste. Hamilton verschijnt overal behangen met oorbellen, kettingen, horloges en dus de fel bediscussieerde neuspiercing.

De FIA wil dat er in de Formule 1 geen sieraden worden gedragen vooral omdat het bij brand gevaarlijk zou zijn. Bij een crash kunnen de metalen piercings heet worden en flinke brandwonden achterlaten. De dwarsliggers vinden dat ze dat zelf wel uitmaken.

Uitstel voor neusring Hamilton

Na alle commotie zijn de ijdele coureurs nu in gesprek met de medische commissie en is de handhaving van het verbod uitgesteld tot eind juni. Of van uitstel afstel komt is nog even afwachten. Hamilton laat in Monaco nog wel even weten dat hij het allemaal maar onzin vindt.

Ik rij al sinds 2007 in de Formule 1 en nooit was het een probleem. Ik zie niet in waarom dat nu wel zo zou moeten zijn

Oorbellen, kettingen en andere versiersels verwijdert hij overigens wel. Maar zijn neusring, daar trekt hij de grens. Een andere irritatie van de Brit is dat het nu vervolgens ieder weekeinde hierover gaat. Wij denken dat als hij gewoon weer vooraan gaat rijden dat de aandacht wel verschuift naar zijn prestaties.

Trouwring

De meeste aandacht gaat uit naar bad boy Lewis Hamilton, maar er zijn ook gewoon braveriken onder de coureurs die hun trouwring tijdens de race om willen houden. Een uitzondering voor deze ideale schoonzonen zou bij de FIA in de maak zijn.