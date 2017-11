Terugkeer Formule 1 naar Zandvoort “haalbaar” [updated]

Positieve klanken uit het kustplaatsje!

Na maanden van onderzoek maakt de gemeente van Zandvoort samen met het lokale circuit bekend dat een rentree van de Formule 1 theoretisch gezien haalbaar is. Volgens het rapport moeten er wel de nodige aanpassingen gedaan worden, maar daarvoor willen beide partijen zich maar al te graag inzetten. Volgens Prins Bernhard kun je het hele idee van een stratencircuit dus mooi uit je hoofd zetten.

Als we het hebben over ‘nodige aanpassingen’, wordt er gedoeld op twee belangrijke punten: infrastructuur en het circuit zelf. Bereikbaarheid is immers al jaren een probleem, zelfs zonder aanwezigheid van het Formule 1 circus. Dit zal dan ook dusdanig moeten worden aangepakt om ervoor te zorgen dat de Formule 1 niet nog grotere problemen zal creëren. Naast een vervoersplan moet er ook genoeg accomodatie voor alle toeschouwers zijn.

Voor wat betreft het circuit moet er zeker 10 miljoen aan euro’s opzij gezet worden om het F1-klaar te maken. De renovatie zal o.a. de pitstraat, tribune en delen van het circuit als de Hugenholz-bocht omvatten. Daarnaast kost het Formule 1 licentie tientallen miljoenen per jaar. En dan moet hij eerst nog aan het circuit worden verleend!

Ondanks dat het onderzoek spreekt over het ontbreken van ‘onoverkomelijke knelpunten’, zal het volledig van de Formula One Group afhangen of er ook daadwerkelijk een Grand Prix komt. Er zal namelijk pas na de onderhandeling blijken wat de uiteindelijke eisen zullen zijn voor een race op eigen bodem. Voorlopig is het dus nog even afwachten, maar de initiatiefnemers zien de toekomst vooralsnog rooskleurig in.

UPDATE: inmiddels hebben we nog wat meer details over de studie en haar conclusies. De onderzoekers hebben twee scenario’s onderzocht, namelijk het organiseren van de race in het hoogseizoen en het organiseren van de race in het laagseizoen. Het tweede scenario zou de betere optie zijn, daar er in het hoogseizoen veel ‘verdringing’ plaats zou vinden. Dat wil zeggen, mensen komen met goed weer toch al naar het strand om een Calippo op te slobberen, terwijl een race in het laagseizoen allerlei mensen (lees: geld) aantrekt die anders weg zouden blijven.

De effecten op de economie, maar ook op de werkgelegenheid, zouden dus het meest positief zijn als de race in het laagseizoen georganiseerd zou worden. Misschien is een seizoensafsluiter begin december in Zandvoort wel een leuk idee. Hieronder zie je een en ander gekwantificeerd in tabelvorm. Voor de niet-ambtenaren onder ons: een FTE is een volledige baan voor één jaar (eventueel kan die in de realiteit wel bestaan uit meerdere deeltijdbanen).

Maar goed, leuk die neveneffecten, doch hoe zit het met de goed gevulde portemonnee van Prins Bernhard himself? Blijft die wel goed gevuld als de race georganiseerd wordt? Dat ligt er volgens de onderzoekers aan hoeveel mensen er naar het evenement komen alsmede, zoals hierboven al vermeld, welke prijs Bernie kan bedingen bij de FOM.

De onderzoekers verwachten zelf dat de race zo’n 125.000 toeschouwers zou trekken, waarvan de meesten meerdere dagen zouden blijven (gemiddeld twee). In dat geval zou er, uitgaande van een bedrag van 20 miljoen dat aan de FOM afgedragen moet worden, een (relatief) klein verlies optreden van vier ton per jaar. Komen er echter maar 75.000 mensen naar de race, dan groeit het verlies naar een forse 8,2 miljoen per jaar. Aan de andere kant zouden er ook 150.000 mensen kunnen meegaan in de Max Mania. In dat geval scoort Bernie een winst van 3,5 miljoen per jaar. Kan ‘ie mooi nog wat huisjes kopen in Amsterdam.

Tenslotte maakt de studie nog een boude claim. Hoewel velen de bereikbaarheid van Zandvoort als een groot struikelblok beschouwen voor het organiseren van een F1-race, zien de onderzoekers juist de positieve kanten. Met Schiphol op een steenworp afstand en hotels op -jawel- fietsafstand van het circuit, denkt men dat middels een strak plan het vervoer van en naar het circuit prima geregeld kan worden…We hebben er een hard hoofd in, maar aan de andere kant is een complete chaos soms ook deel van de charme.