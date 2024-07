Hamilton vilein naar team om nop, wint alsnog

Hamilton, voor de race nog kritisch op Verstappen omdat die ‘geen teamspeler’ zou zijn, toonde zich na de race andermaal vilein. Ditmaal naar zijn team. Om nop, want uiteindelijk wint hij alsnog.

Het was niet de meest spectaculaire maar toch weer een hele interessante race vanmiddag in België. Het circuit dat vroeger zo bekend stond voor het feit dat je er kon inhalen, liet opnieuw zien dat die reputatie met moderne F1 auto’s onterecht is. Over het algemeen zaten we toch veel te kijken naar DRS-treintjes. Zeker in de top van het veld.

Desalniettemin was het spannend en voor het kampioenschap interessant om de krachtsverhoudingen te zien. Mercedes had voor de race duidelijk de beste afstelling gekozen. Hamilton was na zijn goede start eigenlijk de hele dag de beste. Hij zou dan ook gewonnen hebben, ware het niet dat teammaat Russell met een geïnspireerde strategische beslissing de race naar zich toetrok.

Althans, zo leek het op de meet. Enkele uren na de race werd Russell gediskwalificeerd omdat zijn auto te licht was. Het scheelt anderhalve kilo, maar ja, regels zijn (soms) echt regels. En dus gooit de FIA Russell onverbiddelijk uit de einduitslag. Hamilton erft daardoor zijn 105de F1 overwinning. Maar niet nadat…hij weer op zijn Hamiltons zat te ‘bitchen’ bij de media over de gang van zaken. Dat wil zeggen, passief agressief gezeur. Tegenover Viaplay zegt Hammie:

Je moet nu eenmaal je vertrouwen schenken aan de mensen waar je mee werkt. Ik had mijn vertrouwen gelegd bij mijn strategen. Ik moet volledig op ze kunnen leunen. Ik vertelde ze dat mijn banden prima waren, maar ze haalden me toch naar binnen. Ik had geen flauw idee dat ik het risico liep om verslagen te worden door een één-stopper van mijn teamgenoot. Dat hebben ze mij niet verteld. Lewis Hamilton, wilde meer informatie

Tegenover Sky Sports F1 was hij nog wat uitgesprokener, voor zo ver HAM zich ooit echt uitspreekt:

George bevond zich voor een groot deel helemaal niet in de race die ik reed. Als de strategie goed was geweest, was hij ook helemaal niet in mijn race terechtgekomen. Dan was dit allemaal niet zo gegaan. Uiteindelijk is het wel geweldig dat we met beide auto’s mee kunnen doen. Het is wat het is. Lewis Hamilton, was vandaag veel beter dan Russell

Voor de Hamilton-watchers onder ons (en dat zijn we allemaal natuurlijk) was het allemaal weer zeer helder. Tussen de regels door was HAM andermaal pislink dat het team George en niet hem had ‘laten’ winnen. Dat is alleen wel een beetje een lastige, als je team eindelijk weer eens een 1-2 pakt. De laatste keer dat dat gebeurde was Brazilië 2022 en de keer daarvoor Imola 2020. Toen zat Bottas nota bene nog in de tweede auto.

Het is vooral saillant omdat Hamilton eerder in het weekend nog liet optekenen dat Max zich als kampioen niet goed gedraagt. Hij zou zich niet opstellen als een ’teamspeler’, aldus Lil’ Lewis:

You have to be a team leader, a team member. Maybe not such a team leader, just always remember you are a team-mate with lots of people and you have to act like a world champion…Not like it was last weekend. Lewis Hamilton, koning van de (niet zo) subtiele sneer

Enfin, Lewis heeft nu alsnog zijn 105de zege in de koningsklasse te pakken. Maar niet nadat hij zich andermaal van zijn minder fraaie kant heeft laten zien. Waarvan akte…