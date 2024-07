Uitslag Formule 1: wint Verstappen weer gewoon in België vanaf P11?

De afgelopen jaren won Verstappen de Grand Prix van België makkelijk ondanks matige startposities. Vandaag ook gewoon dus, toch?

Het belooft weer een mooie Grand Prix te worden in België. Na de vochtige kwalificatie van gisteren start Leclerc vanaf pole, naast Perez. Het is niet omdat Verstappen eindelijk verslagen is in de kwalificatie door de Mexicaan. Maar onze Max heeft een straf en start daarom vanaf P11. Zo hebben we een interessante grid te pakken en moet het vandaag ook ‘op droog’ een interessant gevecht worden.

Spoiler alert: Bij deze eerst de uitslag!!1!

Start

Perez komt niet goed weg en verliest zijn plek aan Hamilton. Leclerc behoudt de leiding. Ook Norris komt niet lekker weg en verliest plekken aan Piastri, Russell en Sainz. Slecht nieuws voor de nummer twee in het kampioenschap die vandaag puntjes kan pakken op Verstappen. Die laatste heeft geen superstart maar schuift degelijk de top-10 binnen. Vervolgens gaat hij vrij rap langs Albon en Alonso voor P8. Daarmee ligt hij vlak achter zijn ‘rivaal’ voor het kampioenschap in de McLaren.

Dat is dus balen voor de Brit, maar ook voor Verstappen. Want nu zit hij klem. De McLaren is niet zo makkelijk voorbij te steken dan de Williams en Aston. Hamilton doet ondertussen of het drie jaar geleden is en haalt Leclerc in voor de leiding in de race. Zhou gaat verder met zijn dramatische, vermoedelijk laatste, F1 seizoen en valt uit met technische malheur.

(te) vroege stops Russell en Verstappen, ook Perez matig

Russell en Verstappen zijn de eersten die stoppen uit de top-8. Verstappen valt dan terug tot P14 achter Tsunoda. Russell tot P12 achter Magnussen. De nieuwe banden zijn véél beter en Red Bull haalt dan ook Perez binnen. Maar die komt de baan weer op achter Stroll. De Mexicaan verliest daardoor veel te veel tijd en komt achter Leclerc terecht als de Monegask stopt. Piastri haalt hem in voor een virtuele P3. Geen lekkere strategie dit van Red Bull Racing. Ook al niet omdat het Perez op een medium heeft gezet. De rest wisselt allemaal naar hards, op Ricciardo en Albon na.

Sainz rijdt dan lang door in zijn eerste stint, maar schiet even langs de baan. Kost hem twee seconden. Norris stopt in ronde 16 en komt dan terug ruim vijf seconden achter Max. De Brit heeft nu echter wel nieuwere banden. En een gaatje vrije lucht voor hem om dicht te rijden.

Perez houdt Russell voor Verstappen

Verstappen komt niet voorbij aan Russell, omdat die bij Perez in de DRS zit. Sainz pit in ronde 21 oor mediums en komt terug op P8 met een nieuwe set mediums. RUS haalt dan Perez in voor P4 en heeft dan Verstappen in zijn nek. Red Bull komt precies op dat moment toevallig met een extra pitstop op de proppen voor de Mexicaan. Het signaleert nog maar eens dat PER mogelijk zijn laatste race rijdt voor Red Bull Racing.

Norris is dan al aangesloten bij de twee Red Bulls en zit in de DRS-range bij Verstappen. Maar net als het omgekeerd ook zo was, kan Norris er niet voorbij komen. Leclerc pit dan om een undercut te proberen ten opzichte van Hamilton. Maar de stop is een seconde te langzaam. LEC valt terug tot P7. Hamilton covert een ronde later en behoudt zijn positie ten opzichte van de Monegask.

Mid Race: team order Red Bull

Daarmee hebben we nu Piastri aan de leiding, voor Russell, Verstappen, Norris, Sainz, Hamilton en Leclerc. HAM en LEC zijn al een tweede keer gestopt. Maar Piastri is nu op oude banden de snelste man op de baan. Net als LEC doet Sainz een hele korte stint op de mediums en komt hij vervolgens binnen voor zijn tweede stop. Ook Verstappen stopt een tweede keer en valt daarmee terug tot achter Perez. Norris valt met een stop opnieuw achter Verstappen terug. Perez laat zijn teammaat gaan.

Piastri stopt dan vanaf de leiding en valt terug naar P4. Voor het groepje Verstappen – Norris – Perez maar achter Hamilton en Leclerc. Ook Russell rijdt dan nog vooraan, want hij is de laatste in de top-8 die nog geen tweede stop heeft gemaakt.

Finish

Piastri gaat dan voorbij aan Leclerc. En Hamilton sluit aan bij Russell. Het zal toch wel dat Mercedes Hamilton voorbij laat, niet? Neen! De twee Mercs mogen vechten en Russell houdt Hamilton achter zich. Met nog een ronde te gaan sluit Piastri aan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn!?!!

RUS brengt het echter over de meet met een briljante call voor een eenstop-strategie. Niet de snelste dit weekend, wel de slimste. Hij pakt zijn derde zege in de F1. Hamilton wordt tweede voor een Mercedes 1-2tje. Piastri derde.

Verstappen komt Leclerc niet meer voorbij voor P4. Hij houdt wel Norris achter zich, dus loopt hij weer uit in het kampioenschap. Sainz wordt zevende en Perez achtste, na een derde stop in de slotfase. Alonso en Ocon maken de top-10 compleet, vlak voor Ricciardo die twee seconden tekortkomt op een puntje.

De volgende is pas over een maand…In Nederland. Zin an…