Hamilton vindt oranje legioen nu nog stommer door racisme

Lewis Hamilton vindt het oranje legioen nu nog stommer dan ‘ie toch al deed.

Gisteren al meldden we je dat Lewis Hamilton het oranje legioen heel stom vindt. Dat had alles te maken met het feit dat een deel van onze landgenoten gingen –zet Louis van Gaal stem aan– JUICHEN! toen Lewis crashte. Lewis vond dat getuigen van slechte smaak. Hij had immers wel in het ziekenhuis terecht kunnen komen. Dat Lewis zelf vorig jaar flink aan de juich ging nadat ‘ie Verstappen de boarding in katapulteerde, moeten we daarbij even door de vingers zien.

Keihard aanpakken

Hamilton sloot echter wel af door te zeggen dat ook Max niet uitgejouwd had moeten worden in Silverstone, waarmee de kous min of meer af zou kunnen zijn. Doch neen, vandaag gooit Hamilton er nog een schepje bovenop waar het gaat om de vilificatie van onze held Max en zijn gevolg. Er kwamen namelijk wat verontrustende berichten vanaf het circuit dat bezoekers te maken hadden gekregen met racisme en seksisme. De FIA heeft daarom zelfs een statement naar buiten gebracht dat ze dit keihard gaan aanpakken.

Vals spel?

Nu zijn niet álle fans bij de Grand Prix van Oostenrijk ‘Ollanders. Maar een groot deel is dat wel. Daarmee zijn de fans dus indirect aan onze held Max gelinkt, net als diens ‘schoonvader’ Nelson Piquet die tijdens de Grand Prix van Engeland keihard werd aangepakt. Olav Mol vermoedde vals spel. Volgens de commentator dikt het kamp Mercedes/Hamilton deze (in de basis onverkwikkelijke) zaken aan om MV1 en Red Bull te destabiliseren. Ze gebruiken daarmee als je deze gedachtengang volgt een serieus issue, om cynisch hun eigen agenda na te jagen. En dat is toch redelijk vuig te noemen.

Oproep

Doch zoiets is natuurlijk moeilijk te ‘bewijzen’, te meer daar het makkelijk is voor kamp Hamilton/Mercedes om lieden die dit suggereren weg te zetten als voorvechters van racisme en seksisme. Hoe dan ook komt er als het aan Hamilton ligt voorlopig geen eind aan deze ‘vete’. De Brit heeft de geruchten over vermeend racisme en seksisme namelijk aangegrepen om een aangrijpende oproep te doen op Instagram:

Hamilton vindt het legioen dus super stom en wil dit keihard (laten) aanpakken door de Formule 1. En daar kan je feitelijk niks tegenin brengen. Of is het stiekem eng? Of is het eng en terecht tegelijkertijd? En als Hamilton vandaag wint, zou hij het dan toch weer hebben over de beste fans ter wereld? Laat de fijne nuances weten, in de comments!