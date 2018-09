Hamilton: “zo winnen voelt niet spectaculair”

Nee, joh..

De Grand Prix van Rusland was wel degelijk spannender dan de wedstrijd van vorig jaar. Dat gezegd hebbende, aangezien de race van 2017 slechts één enkele inhaalmanoeuvre telde, is dat ook niet heel lastig. Vandaag had de wedstrijd nog tamelijk interessant, maar vooral rechtvaardig kunnen zijn, ware het niet dat Mercedes uiteindelijk team orders inschakelde. Hoewel Hamilton hierdoor dichterbij de titel is gekomen, ziet ook hijzelf in dat het de spanning uit de wedstrijd heeft gehaald.

Na de wedstrijd liet Hamilton tijdens de interviews weten dat hij niet enorm tevreden was met het feit het team hem de winst heeft gegeven, ten faveure van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin was het gehele weekend goed op weg en kwalificeerde zich als eerste, waardoor hij zeker kans maakte op de zege. Echter, een ietwat hectische pitstopfase en een (zo zegt Mercedes) onverwachte strategie, had als gevolg dat Bottas uiteindelijk genoegen moest nemen met een tweede positie.

“It is actually quite a difficult day because Valtteri did a fantastic job all weekend and was a real gentleman to let me by. The team did such an exceptional job to have this advantage on Ferrari and have a 1-2, and usually we would be elated. But I can understand how difficult it was for Valtteri today and he deserved to win. Championship wise, as a team, we are trying to win both championships, and I think today was a real team effort. While it doesn’t feel spectacular I know he is going to do great in the following races to come.”

Vooral dit laatste is belangrijk om te herinneren. Formule 1 is, hoe je het ook wendt of keert, een teamsport. De beslissingen die gemaakt worden, moeten dus ook in het voordeel van het team zijn, in plaats van in het voordeel van de individuele coureurs. Hoewel dat in dit geval misschien niet helemaal op lijkt te gaan, heeft Mercedes er het maximale uitgetrokken. Hamilton vergroot zijn voorsprong op Vettel en Bottas scoort goed voor het constructeurskampioenschap.

Hoewel Bottas hiervoor ongetwijfeld getekend zal hebben en dit diep in zijn hart ook dondersgoed weet, was hij na de race duidelijk teleurgesteld.

“We got maximum points, but personally as everyone says, quite a difficult race. We always go through all the scenarios and all the facts. Lewis is now fighting for the championship and we are fighting for the constructors. We always have a plan but today it is always difficult to predict what will happen in the race and how it is going to go.”

We hopen stiekem dat Bottas dit jaar zijn verdiende overwinning nog pakt, maar ergens denken we dat dit niet zal gebeuren