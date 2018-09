MV Agusta en Pirelli maken speciaaltje van rubber

Best of both worlds.

MV Agusta ging enkele jaren geleden misschien bijna kopje onder, tegenwoordig bouwen ze gezellig verder aan de toekomst. Toegegeven, ook de Italiaanse motorenfabrikant ontwijkt niet ieder PR-drama, de fundering van het bedrijf is vandaag prima in orde. De meest recente samenwerking met Pirelli Design is hiervan het bewijs.

De Dragster 800 RR PIRELLI is, zoals de naam al doet vermoeden, gebaseerd op de MV Agusta Dragster 800 RR. Dit betekent dat de tweewieler een 798cc driecilinder heeft, die bij een toerental van 13.100 een niet onsmakelijke 140 pk produceert. Daar tegenover staat een gewicht van slechts 168 kg, dus snel is hij zeker. Zijn topsnelheid is 244 km/u.

De Pirelli-uitvoering van de Dragster 800 RR onderscheidt zich van het standaardmodel dankzij twee haarfijne kleurencombinaties. De motor is zowel verkrijgbaar in zwart-geel als een wit-blauw. Diezelfde kleuren zijn vervolgens verwerkt in de zetel, evenals de wielen en het frame van de motor. Belangrijker is het feit dat een aanzienlijk deel van de motor gemaakt is van rubber. Pirelli heeft namelijk een nieuwe formule gevonden waarmee onderdelen van speciaal rubber gemaakt kunnen worden dat niet krast.

De tweewieler zal in gelimiteerde oplage worden gemaakt. MV Agusta wil momenteel nog niet zeggen hoeveel exemplaren er precies geproduceerd zullen worden. De prijs is eveneens nog niet bekendgemaakt.