Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Rusland 2018

Schotelt de parel aan de zwarte zee ons een parel van een kwali voor?

We zijn terug op het park waar zo’n 6,5 jaar geleden de Olympische Winterspelen gehouden werden. Toen was het natuurlijk koude in Mother Russia, maar vandaag is het een stralende dag. Zijn we daar heel blij mee? Mwah, niet per se. Het circuit van Sochi is eigenlijk het nieuwe circuit van Valencia. Als er geen gekke dingen gebeuren (zoals regen) is het stiekem best een saai baantje.

Tel daarbij op dat een plethora aan coureurs, waaronder alle vier de Red Bull jongens, een gridstraf aan de broek hebben en daardoor waarschijnlijk niet vol zullen gaan in de kwali en het zou weleens een snorefest kunnen worden. Maar goed, de diehard fan kijkt natuurlijk come hell or high water. Tenslotte is de titelstrijd nog steeds niet definitief beslist, hoewel het er inmiddels heel goed uitziet voor HAM. In de trainingen was Mercedes ook weer ‘gewoon’ oppermachtig en zat Ferrari ouderwets Italiaans te klooien met hun proefstarts. VET móet eigenlijk een konijn uit de hoge hoed toveren dit weekend. Eens kijken of de roden in de oefensessies met zand gestrooid hebben…

Q1:

De hazen en Williamsen zetten de eerste tijden op de klokken. Dit zou een aardig circuit moeten zijn voor het geplaagde Williams, maar het tijdverschil met de inmiddels ook voor 2019 bevestigde GRO en MAG is desalniettemin enorm te noemen. Triest maar waar. Ferrari zet ook met beide rijders vrij rap een tijd neer. VER en RIC daarentegen blijven het langste in de pitbox staan. Waarschijnlijk doen ze voor de vorm wel een run in Q1, maar daar dit zal gaan om des keizers baard zal dat met een ander soort intensiteit dan normaal gaan.

Ah kijk, nu zien we waarom Ferrari er vroeg bij was. Ze hebben een snelle run gedaan, daarna een cool down lap en daarna gaan ze weer voor een snel rondje. Misschien is dat dan de manier waarop Ferrari hoopt het hoofd te kunnen bieden aan Mercedes, dat er altijd wat minder moeite mee heeft om de banden ‘op temperatuur’ te brengen. Merc kan dat trucje echter zelf ook uitvoeren. RAI schopt het tot een kleine twee tienden achter de tijd van Bottas. Hamilton staat nog niet met een goede tijd op de klokken: hij brak zijn eerste ronde af na de snelste tijd in S1 en S2. Na de tweede rondes van Merc zien we hetzelfde beeld als in de oefensessies: Team Zilver lijkt schrikbarend veel sneller te zijn dan Team Rood. Het verschil is een halve seconde. Wow.

Op het laatste moment gaat Red Bull Racing zoals verwacht nog even de baan op. Echo’s van Italië vorig jaar: het team pakte destijds ook gridstraffen met de verwachting dat ze toch weinig te zoeken hadden op zo’n powercircuit, maar bleken destijds uiteindelijk sneller te zijn dan de Ferrari’s. Datzelfde scenario lijkt zich nu ook af te tekenen: Max pakt P3 af van Kimi met een snelste laatste sector. Vlak daarna komt Ricciardo over de meet met een nog net wat betere tijd. Beide stieren staan dus nog voor de peerden.

Q1 gaat traditioneel echter vooral om de afvallers. Die heten dit keer Hartley, Alonso, Sirotkin, Vandoorne en Stroll. Sirotkin zette voor eigen publiek nog even alles op alles, maar moet dat bekopen met een onschuldig spinnetje. Ach, hij probeert het tenminste. Niet bepaald verrassingen dus wat betreft de afvallers. Dat Hartley zeven tienden moet toegeven op Gasly doet zijn kansen op een zitje voor volgend jaar waarschijnlijk geen goed. Max deelt bij het scheiden van de markt nog een speldeprikje uit aan Ricciardo, door in zijn tweede snelle ronde toch nog even de honingdas te verschalken. Lekker bezig!

De afvallers: Hartley, Alonso, Sirotkin, Vandoorne, Stroll

Q2

In Q2 zoeken de Mercs als eerste het asfalt op, gevolgd door de Ferrari’s. Het is alsof de rest even wacht tot die jongens hun rondjes achter de kiezen hebben alvorens hun eigen werk te doen. Kijkers van Ziggy zien vervolgens dat Max naast de baan met de oranje mic babbelt, waaruit we kunnen afleiden dat hij inderdaad niet meer in actie zal komen. Ferrari zit misschien nét wat dichterbij Mercedes dan in Q1, maar het heeft niet veel om het lijf. Het verschil is nog steeds bijna een halve seconde.

In absentie van Red Bull hebben een aantal jongens achter de eerste vier de kans om nog wat verder vooraan de grid te staan dan normaal. De strijd lijkt vooral te gaan tussen de Hazen, Racing Points en Saubers. Renault en Gasly lijken af te haken. Oef, het is zelfs nog iets erger: de drie genoemde mannen proberen het niet eens om Q3 te halen. Wat een echec. Van Gasly kunnen we het nog wel begrijpen met zijn gridstraf, maar dat Team Geel er ook voor kiest maar lekker in de comfortabele pitbox te blijven is wel een aanfluiting eerste klas voor zo’n groot concern. Leuk dat je dan vrije bandenkeuze hebt, maar zoals men bij Basic Fit zou zeggen: kom op nou!

Tsja, op deze manier staan de uitvallers dus ook meteen vast. Ze heten Verstappen, Ricciardo, Gasly, Sainz en Hulkenberg. Man man man…

De afvallers: Verstappen, Ricciardo, Gasly, Sainz, Hulkenberg

Q3

Nou, daar gaan we dan. Spanning! Hamilton pakt pole, Bottas twee…oh wacht we hebben nog tien minuten! Ocon zet de eerste snelle tijd neer met een 1:33.4. De tweede man over de meet heet Valtteri Bottas, de winnaar van vorig jaar. Hij gaat voor een 1:31.528, een nieuw ronderecord. Hamilton zit vlak achter zijn wingman en zal daar wel wat van afsnoepen. Toch? Nee! Hij geeft vier duizendsten toe op de tijd van zijn teamgenoot.

Het gaat tussen BOT en HAM, want Ferrari komt er absoluut niet aan te pas. Het verschil is een dikke zes tienden van een seconde. De tweede divisie binnen de F1, op dit moment aangevoerd door Ocon en Leclerc, zit daar overigens nog altijd een dikke seconde achter. Dat is wat we kennen van dit jaar.

Tenslotte nog even de tweede runs, al is het maar voor diegenen onder ons die twijfelden of ze BOT de pole moesten toebedelen in het managerspel en toch maar ‘op zeker’ zijn gegaan en voor HAM gekozen hebben. Gaan die hun beslissing bezuren? Hamilton zet de snelste eerste sector neer, Bottas verbetert zichzelf ook. In sector twee gaat BOT paars. Dan zien we de split van HAM: +1,3 seconden. Het is beslist, Hamilton heeft onder druk een foutje gemaakt. Ongetwijfeld zet hij die morgen weer recht.

Vettel is derde op een halve seconde. Magnussen doet goede zaken door de positie van best of the rest te pakken voor Ocon, Leclerc, Perez, Grosjean en Ericsson. Het lijkt erop dat als Vettel morgen iets wil doen het zal moeten gebeuren bij de start. Laat er nu net een lekker lange dragrace zijn naar bocht 1…

De volledige uitslag

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel

4. Raikkonen

5. Magnussen

6. Ocon

7. Leclerc

8. Perez

9. Grosjean

10. Ericsson

11. VERSTAPPEN (krijgt gridstraf)

12. Ricciardo (krijgt gridstraf)

13. Gasly (krijgt gridstraf)

14. Sainz

15. Hulkenberg

16. Hartley (krijgt gridstraf)

17. Alonso (krijgt gridstraf)

18. Sirotkin

19. Vandoorne

20. Stroll