Uitslag Formule 1: Grand Prix van Rusland 2018

Kan er in Sotsji een wonder gebeuren?

Wanneer we kijken naar de geschiedenis, dan is de Grand Prix van Rusland vreselijk saai. De kans is groot dat ook ditmaal de wedstrijd ernstig zal tegenvallen. Meestal wil de kwalificatie nog enige spanning brengen, maar ook de zaterdag was in dit geval een regelrechte aanfluiting. We maken ons op voor een monotone wedstrijd.

Gelukkig zijn er nog enkele factoren die ervoor kunnen zorgen dat de Grand Prix van Rusland geen slaapfestijn. De eerste van deze factoren vinden we in het grote aantal gridstraffen dat dit weekend is uitgedeeld. Naast een aantal middenmoters, starten beide Red Bulls achteraan. Dit geeft Max Verstappen en Daniel Ricciardo, beide vaardige inhalers, de kans de wedstrijd spannend te maken.

Een interessantere factor is regen. Hoewel er voor vandaag geen regen was voorspeld, hebben wel zowel in de GP3 als de Formule 2 druppels mee mogen maken. Op bepaalde momenten was de regenval zo hevig, dat er naar full-wet banden gewisseld moest worden. Reden genoeg om alsnog spanning te verwachten.

START

Sebastian Vettel schiet uit de startblokken en lijkt zijn titelrivaal Lewis Hamilton in te halen, maar wanneer de Brit de slipstream van teamgenoot Bottas pakt, vliegt hij weg van de Ferrari-coureur. Zodoende verandert er bij de eerste vier niets.

Daarachter barst het los. Leclerc bewijst waarom Ferrari hem heeft aangenomen en begint links en rechts auto’s in te halen. Eerst pakt hij Ocon op een nette wijze, de volgende ronde moet Magnussen eraan geloven. Met een fenomenale actie gaat de Monegask buitenom in de lange linker doordraaier. Leclerc heeft voorlopig P5. Max Verstappen verschalkt eveneens medecoureurs alsof het niets is. De Nederlander begint op de 19e positie, maar rijdt na vier ronden al op P9. Mega! Dit terwijl Ricciardo nog rond P15 bungelt.

Terwijl dit alles gaande is, heeft Toro Rosso een gigantisch probleem. Alsof het gecoördineerd wordt, vliegen ze er op verschillende plekken in dezelfde ronde af. Ze houden hem uit de muur, maar het zijn zeker merkwaardig incidenten. Het lijkt wel alsof een kwaadaardig onzichtbaar gedaante de handrem aantrekt. Beide auto’s keren terug naar de garage en beëindigen aldaar hun wedstrijd.

Na acht ronden zijn Alonso en Stroll al binnengekomen voor hun eerste pitstop. Belangrijker: Charles Leclerc heeft een voorsprong van 4 seconden op Magnussen. Nog belangrijker: Max Verstappen haalt Leclerc nu alweer in! De Nederlander rijdt op de hardste band, dus we zijn benieuwd hoe zijn strategie gaat uitpakken. Het lijkt er namelijk op dat de leiders in de wedstrijd al problemen krijgen met hun banden. Terwijl Bottas (P1) tijd verliest, loopt Vettel (P3) juist in! Wordt deze wedstrijd dan toch spannend?

MID RACE

Bottas’ snelheid – of het gebrek daaraan – begint Hamilton te duperen. Vettel komt steeds dichterbij. Hierdoor brengen ze de Fin naar binnen, maar dit geeft Ferrari de mogelijkheid te reageren. Dit doen ze niet direct, maar een ronde later. Bottas schiet Vettel dus weer voorbij als de Duitser naar binnen is geweest, maar Hamilton blijft doorrijden. Weer een ronde later duikt Hamilton naar binnen. Vettel is verschrikkelijk snel in zijn out-lap, waardoor hij op zijn beurt weer Hamilton voorbij kan gaan! Het gevecht kan beginnen!

Of toch niet. Na één ronde probeert Vettel Hamilton (vrij dubieus) te blokkeren. Aanvankelijk lukt het, maar in een bocht later gaat Hamilton zijn rivaal alsnog voorbij. Beide Mercedessen schieten er vandoor, maar vooraan rijden ze niet. Nee, dankzij alle pitstops is het Verstappen die op P1 rijdt. De Nederlander moet zijn banden nog wisselen, maar pakt het goed uit, dan kan hij wel eens op het podium eindigen.

Bottas mag misschien enkele ronden voor Hamilton hebben gereden dankzij het verloop van de pitstops, de zege wordt hem niet gegund. In ronde 24 klinken de beslissende woorden:

“You need to let by Lewis in turn 13, this lap.”

Kort voor we het radiobericht horen, zien we een schijnbaar dorstige Bottas. De Finse handtas van Hamilton parkeert zijn Mercedes bij het aanremmen van bocht 13. Net voordat hij zijn koffie krijgt aangereikt van Olga, moet hij alweer wegrijden, want Vettel komt eraan. Zodoende wordt Hamilton losgelaten om Verstappen, die nog steeds op één rijdt, aan te vallen.

Tegelijkertijd wisselen Ocon en Perez eveneens van plek, omdat de Mexicaan beweert dat hij Magnussen wél kan inhalen. Force India rijdt rond op de grens van de top 10, maar het gevecht gaat hier om P7. Hulkenberg bezet deze plek voorlopig, maar Leclerc, Magnussen en beide Force India’s azen op de betere positie wanneer Hulk naar binnen moet.

FINISH

Wie dacht dat Hamilton Verstappen zonder problemen voorbij zou snellen, zal zich met nog 15 ronden te gaan achter de oren beginnen te krabben. Ondanks het feit dat de Nederlander nog niet naar binnen is gekomen voor nieuwe banden, rijdt hij vrij eenvoudig op P1! Zelfs Nico Hulkenberg begrijpt er niets van:

“The Red Bull is in the lead? How the hell did that happen?”

Precies, wij begrijpen het ook niet. Teamgenoot Ricciardo doet het minder, maar een pitstop in ronde 39 verklaart waarom. Zijn voorvleugel wordt vervangen, nadat hij eerder in de wedstrijd blijkbaar een ongelukje heeft gehad. Met verse banden onder de auto begint hij snelste ronden te noteren.

Omdat Verstappen nog vooraan rijdt en de rest hem door de vuile lucht niet zomaar kan passeren, ontstaat er een trein achter de Nederlander. Wanneer hij naar buiten komt, belandt hij op P5, op 15 seconden van Raikkonen (P4). Na de stop van Verstappen is de top 4: Hamilton, Bottas, Vettel en Raikkonen. De kans is groot dat het zo zal blijven, tenzij Max voldoende snelheid heeft om de Iceman in te halen. Daarnaast kan Mercedes Hamilton en Bottas nog omwisselen, om de Fin zijn eerste overwinning van het seizoen te gunnen.

Achter de voorspelbare top 6 is alles inmiddels een beetje tot bedaren gekomen. Leclerc heeft een puike race achter de rug en zal trots naar Japan afreizen met een indrukwekkende P7 in zijn zak. De Monegask eindigt ongeveer 15 seconden voor Kevin Magnussen. Ocon en Perez completeren de top 10.

Verstappen heeft weinig profijt van zijn verse, zachte banden. Raikkonen weet hij niet meer bij te halen. Sterker: hij wint niet eens tijd! Voor het einde van de wedstrijd wordt Vettel nog even opgehouden door Magnussen, maar dan 1,5 seconden die hij hierbij verliest op Bottas zullen het verschil ook niet maken.

Over Bottas gesproken, meer dan een formele “dank u wel” krijgt hij niet voor zijn koffiepauze in ronde 24. De Fin vraagt op de radio of de posities nog gewisseld zullen worden, maar het halve team van Mercedes meldt zich op de radio (zoals verwacht) om hem te vertellen dat er “na de wedstrijd over gesproken zal worden.” Mensen, het kampioenschap is vandaag besloten.

Is er nog een lichtpuntje in dit verhaal? Uiteraard, op zijn verjaardag wordt Max Verstappen Driver of the Day!

Hieronder bekijk je de volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Leclerc

8. Magnussen

9. Ocon

10. Perez

11. Grosjean

12. Hulkenberg

13. Ericsson

14. Alonso

15. Stroll

16. Sainz

17. Vandoorne

18. Sirotkin

DNF

Hartley

Gasly