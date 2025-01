Zelf roerende Supra valt in de smaak

Drie pedalen en een schakelpook, anno nu is het nog steeds populair.

Een leuke nieuwe auto kopen met een handgeschakelde versnellingsbak. Je opties zijn niet bijster veel. Hoe strakker het budget, hoe minder keuze er overblijft. Met het platform van de Z4 en de Supra vonden zowel BMW als Toyota het leuk om deze modellen gedurende hun levenscyclus met een handbak uit te rusten.

Toyota Supra handbak verkopen

Het zal je niet verbazen dat ze met name in de Verenigde Staten van Amerika een gat in de lucht sprongen. Het is nog altijd zo dat een groot deel van de autoliefhebbers daar van mening is dat een sportauto een handgeschakelde versnellingsbak moet hebben voor de ultieme beleving. Dat zijn echt niet alleen toetsenbordhelden die dit roepen op het internet. De verkopen laten het simpelweg zien. Kijk maar.

Halverwege 2023 werd de Toyota Supra met een handbak leverbaar. Dat betekent dat 2024 het eerste jaar was waarin de coupé een geheel jaar leverbaar was met een handbak. Nu 2025 is aangebroken, een goed moment om eens te kijken hoe de verkopen het hebben gedaan. Toyota Supra automaat versus handbak. Let wel, het gaat hier om verkopen in de Verenigde Staten van Amerika.

Laten we voorop stellen. Een hardloper is het niet. Toyota wist slechts 2.615 exemplaren van de Supra in Amerika te verkopen in 2024, aldus Motor1. Voor zo’n groot land zijn dat geen serieuze aantallen. Daarbij moet wel gezegd worden dat er halverwege in het jaar een verandering plaatsvond. De viercilinder moest het veld ruimen, waardoor kopers alleen nog konden kiezen uit de drieliter zescilinder benzinemotor.

Maar het is interessant om te zien dat 1.700 stuks daarvan een handgeschakeld exemplaar betroffen. Dat is bijna de helft. Het zelf roeren is nog altijd populair in de VS, zo blijkt.

De Supra is niet het enige model van Toyota met een handbak. Je kunt ook nog de GR86 kopen in de States. Dit goedkopere model werd 11.426 keer verkocht, waarvan het 6.056 gevallen de handgeschakelde versie betrof. Zo, ben jij weer op de hoogte van het schakelgedrag van Amerikaanse autokopers, in elk geval op het gebied van de Toyota Supra handbak.