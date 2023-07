Lezersvraag: Hoeveel pk had jouw eerste auto?

Naar aanleiding van een eerder artikel zijn wij heel benieuwd hoeveel pk jouw eerste auto had.

Consternatie in de reaguurderspanelen hedenochtend. Een plan van de Italiaanse regering om beginnende bestuurders maximaal met 95 pk op pad te sturen kon op flink wat bijval rekenen. Ok, sommige mensen zijn het er niet mee eens, maar de voorstanders zijn in de meerderheid.

En op zich is het een prima plan natuurlijk. Beginnende bestuurders zijn nu eenmaal de verkeersdeelnemers die de meeste brokken maken. En dan is het helemaal niet zo stom om het aantal peekaa’s een beetje te beperken.

Maar goed, dat riep bij ons natuurlijk de volgende vraag op. Hoeveel pk had jouw eerste auto?

Hoeveel pk had jouw eerste auto?

Laten we maar weer even gaan mijmeren over vroegâh. Want dat is leuk. Want hoe je het wendt of keert, je eerste auto was de mooiste, leukste, vetste en heerlijkste auto die je ooit hebt gehad. Zelfs als je een Lada Samara reed was die nog beter dan je huidige auto. Is gewoon zo. Maar hoeveel pk had ‘ie?

Mijn eerste auto had ik onder de regels van het eerder genoemde plannetje niet mogen besturen. Ik was de gelukkige bezitter van een Renault Clio RSi, voorzien van een 1.8 liter motor die maar liefst 110 pk leverde.

Tegenwoordig zijn er startmotoren die meer vermogen afgeven, maar in 1995 was dat heel wat. Zeker omdat de Clio maar 946 kilo woog. 0-100 in 8,9 seconden en een top van 195 kilometer per uur. Hard zat voor iemand van 18 zonder enige rijervaring, lijkt me zo.

En dat het meer dan genoeg was, bleek wel uit het feit dat er maar weinig auto’s waren die ik niet voor bleef. En dat moest ik ook echt altijd bewijzen, maakte niet uit waar en wanneer. Wat een heerlijk gooi en smijtwagentje was dat.

Maar wij willen graag weten hoeveel pk JOUW eerste auto had. Was het meer dan 95 pk, of was het zo weinig dat je moest je bijsteppen om überhaupt 80 kilometer per uur te halen?

Vertel het ons en maak ons blij met je verhalen!!