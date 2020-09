Harde klappen voor bedrijfswagen verkoop in de EU - Autoblog.nl

Op Europese schaal is te zien hoe de bedrijfswagen verkoop met een flink dip heeft te maken. Dat is natuurlijk geen verrasingen.

Ondanks het feit dat autofabrikanten met nieuwe bedrijfswagens op de proppen komen, denken bedrijven wel een tweede keer na over zo’n grote investeringen. Of je nu als klein bedrijf één nieuwe bestelauto nodig hebt, of als groot bedrijf een vloot. Iedereen let op de portemonnee en dat is op Europees niveau te zien.

Cijfers van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) brengen het in beeld. In de eerste acht maanden van dit jaar daalde de Europese bedrijfswagen verkoop met 28,2 procent. In alle 27 EU-markten was een enorme daling van de verkopen merkbaar. Van alle verkopen doet de kleine bestelbus het nog altijd goed.

Juli was eigenlijk de enige positieve maand. Er werden goede zaken gedaan in Italië (+16,2 procent), Spanje (+2,9 procent) en Frankrijk (+1,6 procent). In augustus werd er alweer een daling van gemiddeld 18 procent in de EU genoteerd met 126.710 verkochte bedrijfswagens.

In de eerste acht maanden vielen de grootste klappen in in Spanje (-36,5%), Italië (-26,1%), Frankrijk (-25,7%) en Duitsland (-25,1%). Met nog enkele maanden te gaan is de kans klein op een groot herstel van de markt. Met het coronavirus nog altijd onder ons zijn bedrijven voorzichtig met de uitgaven. 2020 is een ‘verloren’ jaar. Veel firma’s kijken uit naar herstel voor 2021.