Rolls-Royce Ghost Extended, voor als een Phantom te saai is - Autoblog.nl

De Phantom heeft het imago van een oude lullenbak. Wat dat betreft is de nieuwe Rolls-Royce Ghost Extended een uitstekend alternatief voor de jonge klandizie.

In de leeftijd van 20, 30 of 40 jaar is een Phantom eigenlijk te saai. Laat dat model maar aan de oude garde over. Als zelf respecterende rijkaard voldoet zo’n Ghost prima. Vraag maar aan 180-expert Michael van Gerwen, die maar wat blij is met zijn exemplaar.

Een reden om de Phantom boven te Ghost te verkiezen is de ruimte. Het vlaggenschip van Rolls-Royce heeft meer te bieden in het interieur. Dat argument kun je nu tegenspreken met de introductie van de Rolls-Royce Ghost Extended. Deze nieuwe Ghost biedt namelijk meer beenruimte dan een Phantom. Alleen de Rolls-Royce Phantom Extended is nóg ruimer. Maar dan heb je het ook over de daddy.

De Rolls-Royce Ghost Extended geeft je 170 mm meer beenruimte in vergelijking met een reguliere Ghost. Aan het design hebben de Britten weinig veranderd. De achterdeur is langer geworden, maar dat is het ook wel zo’n beetje. Kom je voorrijden met de verlengde Ghost dan staat er 5,72 meter aan auto. Best indrukwekkend.

Aangezien vliegen tegenwoordig wat minder gebruikelijk is, kun je prima onderweg met deze privéjet op de weg. China zal ongetwijfeld de grootste afzetmarkt worden voor de Rolls-Royce Ghost Extended. De eerste leveringen vinden in het vierde kwartaal van dit jaar plaats. Het is niet bekendgemaakt wat de meerprijs is ten opzichte van een gewone Ghost. Niet dat het veel uitmaakt. Bij een merk als Rolls-Royce vraag je niet naar de prijs.