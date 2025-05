Haters willen Nürburgring-expert van circuit verbannen

De haatcampagne wordt op een geniepige manier ingezet.

Als ze praten gaat het goed, als ze haten gaat het beter. Als dat motto waar is, gaat het bijzonder voortvarend met Nürburgring-YouTuber Misha Charoudin. De influencer – die van 2001 tot 2014 in Nederland woonde – heeft te maken met een haatcampagne. Er zijn mensen die willen dat de Ring-expert verbannen wordt van de Nürburgring.

Op 7 mei 2025 wordt de petitie online geslingerd op het platform Change.org. Degene die Misha van de Ring wil hebben, beargumenteert waarom de YouTuber niet meer op de Groene Hell mag komen. ”Wij ondergetekenden eisen een eenjarige schorsing van Misha Charoudin toegang tot de Nürburgring Nordschleife vanwege herhaaldelijk gevaarlijk rijgedrag en zijn groeiende invloed op de circuitcultuur op een manier die veiligheid en onderling respect op het circuit ondermijnt”, valt er te lezen.

Volgens de tegenstanders van de coureur rijdt Misha de laatste tijd met ”een gebrek aan voorzichtigheid en verantwoordelijkheidsgevoel die bij een dergelijke rol horen”. Er volgen verschillende voorbeelden, zoals een momentje met een Tesla en een aanrijding met een Cayman GT4 RS. ”Deze incidenten staan ​​niet op zichzelf, maar maken deel uit van een terugkerend patroon van agressief en bijna roekeloos rijgedrag. Ze worden vaak vastgelegd en openbaar gedeeld, waardoor een cultuur wordt versterkt waarin entertainment belangrijker is dan veiligheid”, vindt de maker van de petitie.

Charoudin reageert

In de Road To Success Podcast bespreekt Charoudin de aantijgingen. Op het moment van schrijven, hebben bijna 700 mensen de petitie getekend, maar Misha zag de petitie al wat eerder voorbij komen toen er nog maar 10 handtekeningen waren gezet. Toen zag de YouTuber er weinig dreiging in, maar dat veranderde.

”Het grote probleem begon toen de Nürburgring Now-Facebook- en Instagram-pagina de petitie deelde. Het probleem is dat de pagina de naam ‘Nürburgring’ draagt en ze noemen zichzelf de ‘officiële, nummer één community’ of zoiets. Wanneer mensen die pagina voor het eerst zien, denken ze misschien: ‘Oh, dit is een officiële Nürburgring-pagina’. Wanneer mensen naar de Nürburgring komen en een foto plaatsen bij het Nürburgring-bord, taggen ze deze pagina eerder dan de officiële Nürburgring-kanalen, omdat mensen denken dat dat de officiële pagina is.” […] ”Mensen hadden dus het idee dat de Nürburgring mij wilde verbannen.”

De Youtuber vertelt dat hij eerder al eens is aangesproken door mensen van de Nürburgring over het kanaal. Ze willen graag weten wie erachter zit om zo de nep-Ring-kanalen aan te klagen wegens auteursrechtschendingen. Daarnaast is er nog een probleem met de petitie volgens Misha Charoudin.

Na twee dagen heeft de petitie 150 handtekeningen en daar leek het bij te blijven, totdat er een nieuwe strategie kwam. Charoudin: ”Daarna kon je zien dat neppe namen de petitie begonnen te tekenen. Iemand ondertekende het onder de naam Robert Mitchell van Apex. Robert heeft publiekelijk gezegd: ‘Ik ben dat niet’.” Er zijn dus mensen die zich voordoen als Nürburgring-prominenten en de petitie ondertekenen.

Vanaf dit punt denkt Misha: laat maar zitten, dit gaat geen effect hebben. Ook is hij het niet eens met de tekst in de petitie. Hij is van mening dat hij kijkers juist niet aanzet om zo hard, gevaarlijk of roekeloos mogelijk over de Nordschleife te rijden. Op de vraag of hij bang is voor een schorsing reageert hij: ”Absoluut niet”. Hij heeft goed contact met de circuitleiding en sprak zelfs met ze na zijn zware crash met een M4.

Kortom, voorlopig hoef je niet bang te zijn dat de onboard-beelden van Charoudin gaan verdwijnen van YouTube.

Via CarBuzz