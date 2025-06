Welbekende ‘Ring-goeroe stopt met passagiers meenemen

Waarschijnlijk de bekendste Nürburgring-expert van het moment gaat voortaan enkel zonder passagiers nog de baan op.

Er blijft een magie hangen rondom de Nürburgring. Niet alleen omdat de Nordschleife het langste circuit ter wereld is, ook omdat het in Duitsland erkend wordt als openbare weg. En dus mag je tijdens Touristenfahrten er gewoon op. Daar komen wel steeds meer regels bij, want als een jekko over het circuit razen is niet compleet zonder gevaar.

Misha Charoudin

Wie zich daar erg bewust van is: Misha Charoudin, de welbekende Nürburgring-goeroe. Hij kent de baan op zijn duimpje en doet daarom ook allerlei randzaken. Zo heeft hij een werkplaats net buiten het circuit waar hij auto’s klaar maakt voor een rondje ‘Ring, beheert hij een taxidienst voor tijdens circuitdagen met serieus snel spul en biedt hij aan om in jouw auto te rijden. Op het YouTube-kanaal van Misha staat een arsenaal aan filmpjes waar hij in de gekste auto’s een rondje ‘Ring doet. Het idee is dus dat jij je auto beschikbaar stelt, maar Misha rijdt. Vervolgens mag jij in de passagiersstoel zitten om mee te rijden.

Zonder passagiers

Dat gaat veranderen, zo heeft Misha besloten. De ritjes die gefilmd worden tijdens Touristenfahrten zijn voortaan zonder passagiers. Misha wil met alle liefde een rondje in jouw auto doen om te kijken hoe hard ‘ie echt gaat over de ‘Ring, maar jij mag er niet meer naast zitten. Dat heeft meerdere redenen, maar de hoofdredenen zijn simpel: veiligheid en aansprakelijkheid. Veiligheid omdat het soms echt heftig mis kan gaan, wat zelfs Misha wel eens overkomt.

Maar ook wat niet fout gaat, zit er soms erg dichtbij. De combinatie van snel willen rijden en de soms onvoorspelbare andere circuitgebruikers wil nog wel eens voor close calls zorgen. Om die reden was er al eens een petitie om Misha van de ‘Ring te verbannen, al nam hij die vanwege gekke bijzaken in die petitie niet zo serieus. Misha gaat ook zeker niet stoppen met lekker over de Nürburgring beunen, maar wil gewoon dat de veiligheid gewaarborgd wordt en er geen groot risico wordt gelopen door zijn rijgedrag. Zoals Misha het zelf zegt: “als ik een auto stuk rijd, kan ik de schade wel vergoeden. Maar of het mij lukt om iemands heftige verwondingen, missende ledematen of zelfs leven vergoeden: dat wordt een stuk lastiger.” Ook zegt Misha dat passagiers die minder ervaren zijn met circuitrijden niet altijd weten hoe je jezelf voorbereidt op een crash en dus armen en benen gevaarlijk uitsteken als reflex om zich vast te houden.

Ringtaxi

Omdat de filmpjes altijd plaatsvinden tijdens Touristenfahrten, geldt qua aansprakelijkheid de Duitse wet. En die beschrijft dat de bestuurder verantwoordelijk is voor de overige inzittenden. Bij een ongeluk is Misha dus altijd de verantwoordelijke, ook al is het iemand anders zijn auto. Daarom heeft Misha nog wel een alternatief: tijdens circuitdagen biedt zijn Ringtaxi-service nog wel passagierritjes aan. Mocht jij dus echt graag naast Misha willen zitten, dan gebeurt het in zijn auto’s en moet je een formuliertje tekenen om je verantwoordelijkheid in eigen handen te hebben. Dan is het voor Misha meer te overzien.

Andere prioriteiten

Misha hoopte ook dat het aantal aanvragen voor rondjes in eigen auto’s zo een beetje afnam, maar dat blijkt tegen te vallen. Iedereen heeft begrip voor de beslissing en bijna niemand wilde om deze reden afzeggen. Mocht jij je auto aanbieden, dan staat Misha nog steeds toe dat je je eigen camera mag monteren, ook ter controle dat hij netjes om gaat met je auto. Maar Misha hoopt eigenlijk dat hij iets meer tijd heeft voor zijn eigen leven. Als kersverse vader wil hij ook tijd hebben voor zijn partner en kind en af en toe aan zijn eigen auto’s sleutelen. Dat laatste zou ook zeker in combinatie met YouTube-video’s kunnen plaatsvinden.

Toekijken hoe Misha jouw auto met volle kracht over de ‘Ring smijt moet dus vanaf nu op afstand. Overigens zegt hij dat er nog genoeg beelden zijn van rondjes mét passagier, dus er zullen nog filmpjes komen met mensen ernaast. Langzaam maar zeker zullen meer solo-filmpjes komen.