HGK Supra is nu eindelijk een échte Supra - Autoblog.nl

De HGK Supra heeft het echte DNA van een Japanse supersporter.

Het is een beetje flauw om te zeggen dat de Toyota Supra geen echte Supra is. Het apparaat staat te shinen in een Toyota-dealer, er staat Toyota op en de folder komt ook van Toyota.

Zoals bekend is de Toyota Supra in samenwerking met BMW ontwikkeld. BMW maakte de Z4 Roadster er van, Toyota de Supra. Het gevoel bekruipt nog weleens dat qua techniek het meer een BMW is dan Toyota. Daar is in principe niets mis mee. Liever een BMW Supra dan géén Supra, wat waarschijnlijk het enige scenario was.

Gelukkig zijn daar de tuners die er een hun eigen visie op hebben. Het mooie is dat ze wereldwijd vertegenwoordigd zijn. Duitse BMW-tuners als AC Schnitzer, Dähler en Manhart hebben de Supra al aangepakt, maar ook de Amerikaanse en Japanse createurs hebben hen plasje eroverheen gedaan. Bij het aanschouwen van de HGK Supra op deze foto’s zou je kunnen aannemen dat het om een Japanse Supra gaat, maar niets is minder waar.

HGK Supra

HGK Racing Team is namelijk woonachtig in Riga, Letland. Hun idee was om de ultieme drift-Supra te bouwen. Daarbij hebben ze het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Ten eerste die bodykit: normaal gesproken beperkt zich dat tot bumpertjes en skirts. In dit geval van de HGK Supra is het complete koetswerk vervangen. De nieuwe body is een stuk breder en véél lichter, omdat het gemaakt is van koolstofvezel en kevlar. De ruiten zijn van Lexan-‘glas’. Sterk en licht.

2JZ-GTE

Dan de motor van de HGK Supra. Het BMW B58-blok is een van de pareltjes van de autoindustrie. Het blok is zeer soepel, heeft een fantastische loop, kan goed getuned worden en is behoorlijk betrouwbaar. Heel erg leuk, maar een B58 is geen 2JZ-GTE. Dat is de motor uit de originele Toyota Supra. Het gehele blok is opgebouwd met upgrades, waaronder twee compleet nieuwe turbo’s. Het vermogen bedraagt 1.000 pk.

Uiteraard is de HGK Supra een achterwielaandrijver. Wel is de achttrapsautomaat van ZF vervangen. In plaats daarvan is er een sequentiële transmissie van Samsonas aanwezig met dubbelplaats koppeling.

Het is een one-off, serieproductie staat niet in de planning.

