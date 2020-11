Nieuwe Bentleys worden misschien iets minder Brits - Autoblog.nl

Een Bentley die nog maar nauwelijks Brits te noemen is; over enkele jaren zou het zomaar eens kunnen.

Het Verenigd Koninkrijk is nu bijna een jaar uit de Europese Unie gestapt, al merk je daar in de praktijk niet zo veel van. Praktisch alle EU-wetten gelden nog in het land, wat betekent dat we kunnen reizen én handelen met het VK zoals we altijd al hebben gedaan. Volgend jaar moet daar echter toch écht verandering in komen. Per 1 januari vervalt de huidige overgangsregeling namelijk en is de Brexit compleet.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een verdrag tussen het VK en de EU, om de handel tussen de twee partijen straks zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Je zou denken dat dit verdrag inmiddels wel klaar en ondertekend is, maar zover zijn ze nog niet. Mochten ze geen verdrag ondertekenen, komen er torenhoge heffingen en belastingen op handel tussen EU-landen en het VK. En zoals we weten is dat vrij desastreus voor de autofabrikanten.

Zo ook voor Bentley. Tegen Bloomberg zegt Bentley-baas Adrian Hallmark dat ze bij iedere nieuwe auto ervoor moeten knokken om de productie nog in het Britse Crewe te houden. Moederbedrijf Volkswagen heeft immers genoeg fabrieken waar zo’n Bentley in elkaar geschroefd kan worden. Kennelijk kunnen de Duitsers die Made in Britain-badge nu nog echter genoeg waarderen.

Er zijn wel enkele factoren die Volkswagen kan doen besluiten om de productie van een nieuw model naar een ander (EU-)land te laten gaan. Zaken als vermogen om te concurreren en flexibiliteit in de kosten horen hierbij. Twee zaken die door de Brexit onder druk komen te staan, als ze dat verdrag niet ondertekenen. Als er over iedere verkochte Bentley immers straks torenhoge invoerrechten en belastingen naar EU-landen moeten gaan, gaan die concurrentievermogen en flexibiliteit in de kosten omlaag. En dan? Dan zou de bouw van een volgende Bentley zomaar eens naar een ander land kunnen gaan en is deze dus minder Brits.

In theorie hoeft dat niet een heel groot probleem te zijn. Een auto kan in Duitsland immers net zo goed in elkaar worden gezet als in het Verenigd Koninkrijk. Maar is die Made in Britain-badge niet een van de grotere pluspunten van zo’n Bentley? Geeft dat niet een extra vleugje gentlemanliness aan zo’n Bentley? Aan de andere kant is het ook niet goed als die Bentleys nóg meer onbetaalbaar worden. Een lastige keuze dus, voor de mannen en vrouwen bij Bentley en Volkswagen. Of wordt dit straks Audi’s probleem?

Foto: Bentley Bentayga van @RVCarPhotographic, via Autojunk.nl.