Porsche Carrera 996 Cabrio rijden mét een Lente lang garantie

De zomer komt eraan, wat is er dan lekkerder dan een cabrio? Bijna niks, daarom bekijken we dit keer deze Porsche Carrera 996 Cabrio.

Zonnetje aan de hemel, lekker tempartuurtje en het dak open van je sportwagen. Bestaat er iets mooiers? Misschien wel, maar dit komt toch wel dicht in de buurt. Echter, dit soort auto’s kopen we niet vaak. Logisch wel, het zijn nou niet echt praktische auto’s en in de praktijk gooi je het dak toch niet zo vaak naar beneden. Evenwel willen we er een behandelen, omdat ze zo leuk zijn. Ook met vast dak, toch @Wouter?

Porsche Carrera 996 Cabrio

Dit exemplaar, uit de 996 reeks, is redelijk betaalbaar, maar wel met wat gebruikerssporen. Tevens heeft de auto 244.188 kilometer gelopen. Dat is best veel, maar met goed onderhoud kan het blok het wel degelijk aan. Blijf dat onderhoud ook geven, want anders lopen de kosten na een tijdje opeens hoog op.

Deze cabrio 3.4 komt uit 1999 en heeft een automaat. Dat maakt het cruisen nog relaxter. Want dat kan je met deze Porsche met 300 pk en 5 versnellingen aan boord goed.

Verwacht geen supercar tijden bij deze Porsche, daar is hij ook niet voor gebouwd. De auto sprint binnen 6,2 seconden naar de honderd kilometer per uur en dat is prima. Misschien duurt het na al die jaren nu wel iets langer. Erg? Denk het niet.

Genieten

Deze auto is gemaakt om in te genieten. Een ideale auto voor naast je daily. Als we naar de advertentie en de afbeeldingen kijken zit alles erbij. Inclusief de lelijke schakelpook. Verder is het interieur netjes, maar wel gebruikt. Wat wil je, na 250k kilometer zitgenot. Een echte liefhebber laat er wat nieuw leer overheen trekken.

Verder zien we nog wat krasjes op de velgen en zo te zien net gepolijste koplampen. De 996 is al een oude auto en komt dus met wat aandachtspunten, lees ons aankoopadvies over de 996 voor tips en je komt niet voor verrassingen te staan. De auto is te koop met garantie van het huis op de motor en versnellingsbak. Dat maakt de aankoop voor je gemoedsrust net iets aantrekkelijker.

Zin in de zomer én een nieuwe auto? Hij staat te koop voor net geen 22.000,- euro in het pittoreske Schiedam.