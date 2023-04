Heeft een PHEV met 200 km rijbereik nog wel zin?

Hoe groot moet het elektrische rijbereik van een plug-in hybride of PHEV zijn voordat een ‘echte’ EV een betere keuze is?

We moeten het even hebben over de plug-in hybride, veelal afgekort tot PHEV. Dit is naast de MHEV (Mild Hybrid) en HEV (Full Hybrid) één van de drie soorten hybride aandrijflijn en het is de aandrijflijn die het dichtst bij een echte EV zit. Tegelijkertijd is en blijft het een compromis. Ja, je rijdt tientallen kilometers elektrisch, maar daarna moet de benzinemotor bijspringen. Ook de lay-out van de auto, met name opgeslokte bagageruimte door accu’s en toegenomen gewicht, is niet ideaal. Een PHEV klinkt als een perfect compromis tussen benzine- en elektrische auto, maar heeft ook een paar nadelen van beide categorieën.

Tussenoplossing

De PHEV is daarom toch een beetje een tussenoplossing. Het is een manier om mensen te kunnen laten ervaren hoe elektrisch rijden en opladen werkt, zonder dat zonder stroom komen te zitten stress oplevert. Tegenwoordig zijn er elektrische auto’s die in de praktijk meerdere honderden kilometer ver komen zonder opladen en dus zou je zeggen dat de PHEV-tussenoplossing zijn tijd heeft gehad. Maar dat is niet waar, het type hybride is nog steeds populair. Sterker nog: merken zetten er nog volledig op in en Toyota kondigt aan dat ze werken aan een PHEV met enorme actieradius.

Toyota PHEV met grote actieradius

Wat is een grote actieradius? Welnu, elke PHEV haalt wel een kilometer of 50. In Toyota’s geval zelfs rond de 70 voor bijvoorbeeld de nieuwe Prius PHEV. Bovenaan de voedselketen halen merken bijna dubbel dat getal. Toyota gaat dit nog ietsje verder opvoeren. Het merk laat weten dat ze werken aan PHEV-aandrijving met meer dan 200 kilometer volledig elektrisch rijbereik. Da’s veel! Is het niet té veel?

Tijd voor een BEV?

Je zou zeggen dat er niet zoiets is als ’te veel’, maar komt de PHEV zo niet gevaarlijk dichtbij een EV? En moet je met zulke getallen niet gewoon erkennen dat een EV gewoon de betere keuze is? Bij een grote actieradius hoort immers een groot accupakket en dat is wel weer extra gewicht en ruimte wat het kost in de auto. Een PHEV met groot rijbereik is een beetje de tussenoplossing uit zijn verband rukken, tenminste, zo lijkt het.

Dat is even de sceptische noot, want voor mensen die de PHEV een perfecte tussenoplossing vinden is meer actieradius natuurlijk briljant. Concreter dan deze cijfers wordt het niet, dus om te zien wat Toyota gaat doen met deze gargantueske PHEV actieradius moeten we afwachten.