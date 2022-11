‘XC40 PHEV uit productie’ Nu al?

De Volvo XC40 PHEV nu al uit productie? Is dat nu heel erg snel?

Volvo heeft de afgelopen paar jaar een paar moedige beslissingen genomen. Zo namen ze afscheid van verbrandingsmotoren met meer dan vier cilinders. Ze hebben al vroeg ingezet op het elektrificeren van het modelgamma. Maar ze gingen veel verder dan dat. Wat te denken van de begrenzing op 180 km/u van de modellen?

Of het voortijdig schrappen van alle dieselmotoren? Volvo deed dat al voordat de andere merken dat deden. Ja, Honda en Toyota. De eerste verkocht al bijna geen diesels, die tweede verkoopt ze nog altijd in de Land Cruiser.

Volvo XC40 PHEV uit productie

Enfin, terug naar Volvo. Ondanks bovenstaande wapenfeiten, is het gerucht ons ter ore gekomen dat de Volvo XC40 plug-in hybride uit productie gaat. Dat meldt het Zweedse Carup. Volgens hen bevestigt Volvo dat ze stoppen met dit specifieke model. Dat is zeer opmerkelijk nieuws.

Ten eerste omdat het een auto is die erg populair is. Ten tweede omdat het juist een duurzamere versie is dan de XC40 met benzinemotor, die gewoon zal blijven. De XC40 PHEV is op dit moment niet meer te configureren. Ook in Nederland niet meer. Er is maar één motor mogelijk, de B3 mild hybrid. Nu is dat normaal gesproken niet direct reden tot paniek. De XC40 heeft net een milde update gehad en dan gebeurt het vaker dat een automerk een extra uitvoering later aan het gamma toevoegt.

Recharge blijft gewoon.

Wellicht dat het heeft te maken met de verkrijgbaarheid van onderdelen van toelverenciers, maar meestal wordt de productie dan ‘op pauze’ gezet. In dit geval is het echt een model dat eruit gaat. Daarnaast blijft de Lynk & Co 01 gewoon beschikbaar en die maakt gebruik van min of meer dezelfde aandrijflijn.

Natuurlijk, de XC40 met elektrische aandrijving zal gewoon in productie blijven. Sterker nog, die XC40 Recharge maakte de XC40 PHEV een beetje overbodig, kennelijk. Die elektrische uitvoering is nu in Nederland populair. Autoblog heeft de vraag voorgelegd bij Volvo Cars Nederland. Op het moment dat wij meer weten, zullen wij dit artikel van een update voorzien.

