BMW M5 in Imolarot is helemaal af

De BMW M5 in Imolarot is precies hoe je ‘m wel hebben, toch?

We realiseren ons pas wat hadden, totdat het er niet meer is. De Dijk zong erover. Joni Mitchell zong erover. Dat komt natuurlijk omdat wat je nu hebt, ook al niet beter is dan wat daarvoor was. Lekker vaag omschreven, we weten het. In automobiele termen is het makkelijker. Het wordt volgens velen nooit meer beter na de BMW M5 van de E39-generatie. Dat is de heilige graal voor vele BMW-fans.

Binnenkort kunnen we ons ergeren aan de nieuwe M5. Waarschijnlijk vind iedereen ‘m te zwaar, te complex en te lelijk. Het is zeker dat ‘ie (veel) sneller zal worden en dat je er zelfs uitstootvrij mee kunt rijden. Maar voordat we de nieuwe M5 verwelkomen, hebben we hier nog even eentje van de huidige generatie voor je. En weet je, eigenlijk is het gewoon een heel erg toffe auto.

Check die velgen!

Uiteraard is dit Imola-rode exemplaar niet helemaal standaard meer. De auto is voorzien van het favoriete velgenmerk van ‘Otoblog’-prominent @amghans (die ondanks zijn naam gewoon BMW rijdt). Het gaat om de firma HRE Wheels.

Het model is de S101SC en je kunt kiezen uit drie velgmaten: 20 inch, 21 inch of 22 inch. De wielen die je op de foto’s ziet, zijn in de maat 21 inch. 22 inch zal waarschijnlijk nét iets te veel van het goede zijn, 20 inch zal waarschijnlijk ook prima staan.

Overigens zul je Imola-rood via BMW Individual moeten bestellen, tegenwoordig is de enige rode kleur die je kan bestellen Aventurinrot III. Ook mooi. Leuk detail, Imolarot was destijds ook een optie op de BMW M5 van de E39-generatie. Als kers op de appelmoes is dit exemplaar verlaagd en voorzien van de nodige koolstofvezel versieringen.

Prijs wielen BMW M5 in Imolarot

HRE Wheels zijn niet alleen heel erg mooi, maar ook heel erg goed. De verhouding tussen stijfheid-gewicht is heel erg goed. Dat heeft natuurlijk zijn uitwerking op de prijs. Die is namelijk krankzinnig.

Je bent voor de 20 inch wielen namelijk 3.300 dollar kwijt. Niet per set, maar per velg! En dan moeten er nog banden omheen. We hebben het even voor je uitgerekend wat dit setje kost. 21 inch in deze configuratie is 4.080 dollar per velg.

De banden aan de voorzijde (285/30 21) kosten zelfs bij De Chinees bijna 200 euro per band, maar de Michelins Pilot 4S kosten 450 euro bij de Euromaster. Achter zit er 305/20 21 onder die nog ietsje meer kosten.

Dat betekent dat dit hele setje zo’n 18.000 dollar/euro kost (die zijn bijna gelijk). Maar hey, dan heb je wel een cool setje velgen in plaats van die niet al te tijdloze ‘bicolor’ velgen van BMW zelf.

