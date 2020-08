HEET! Mercedes biedt Hamilton deal voor slechts 1 jaar

Er is weer wat perspectief voor de F1 na 2021. Of misschien zelfs wel na 2020. Mercedes heeft Hamilton naar verluidt namelijk een nieuw contract aangeboden voor slechts één extra seizoen.

Het voelt ergens wel een beetje vuig, maar veel F1 fans hopen inmiddels waarschijnlijk dat Mercedes degradeert, zoals Sjaak Swart zou zeggen. We hebben het na zeseneenhalf jaar wel gezien met de driepuntige ster telkens vooraan het veld. Vooral ook omdat Mercedes sinds 2017 pertinent weigert om een coureur naast Hamilton te zetten die de Britse veelwinnaar kan bedreigen. Wij beste fans ter wereld snappen het inmiddels wel. Ja Mercedes, jullie hebben het in deze periode veruit het beste gedaan. Gefeliciteerd. En nu graag weer eens spannende races.

Normaal gesproken is het eind van de Mercedes’ dominantie echter nog allerminst in zicht. Sterker nog, in feite kan je nu al invullen dat Mercedes ook volgend jaar alles makkelijk zal winnen. De regels blijven, op het afschaffen van DAS en wellicht wat andere kleinigheden na, immers gelijk. Maar ook na 2021 is er niet direct aanleiding te denken dat alles meteen heel anders zal zijn. De power units bijvoorbeeld zullen in grote lijnen een voortzetting zijn van wat we nu hebben.

Als de mensen die nu het beste chassis en de beste aero bouwen bij Mercedes blijven, waarom zouden ze dat met nieuwe regeltjes niet weer kunnen doen? Oké, er komt een budgetcap waardoor talentvolle beta-wetenschapper misschien wat sneller verspreid zullen worden over de teams. Maar dat effect zal naar verwachting pas na enkele seizoenen voelbaar worden. Zo lijkt Das Haus in een positie van ongekende weelde te verkeren in de F1. Maarrr…

Er doemen desalniettemin wat problemen op voor de Duitsers. Zoals we gisteren al berichtten, is Mercedes niet blij met Liberty Media’s voorstel voor het nieuwe Concorde Agreement. Volgens Toto Wolff krijgt Mercedes in die nieuwe overeenkomst met name te weinig geld. Maar welk spel speelt Wolff eigenlijk in deze. In de top van Mercedes bestaat er volgens de geruchten steeds meer ergernis over de hoeveelheid petten die Wolff draagt. Naast Mercedes teambaas is de Oostenrijkse rijkaard namelijk ook aandeelhouder van Racing Point, aandeelhouder van Williams en manager van onder andere Bottas en Russell. Is Wolff uiteindelijk misschien beter af als Mercedes stopt?

De strubbelingen ten spijt werd afgelopen week duidelijk dat Mercedes Bottas een nieuw contract voor een jaar aan heeft geboden. Dat wijst erop dat Das Haus in principe in ieder geval 2021 nog even wil doen. Bottas gaf zelf aan een contract van twee jaar gevraagd te hebben, maar dat hij dat niet kreeg vond niemand opzienbarend.

Volgens de Italiaanse divisie van Motorsport.com, heeft Mercedes echter ook Hamilton een nieuwe deal voor slechts één jaar aangeboden. Dat is een stuk interessanter. De zesvoudig wereldkampioen was volgens eerdere berichtgeving immers uit op een monsterdeal van meerdere jaren en honderden miljoenen. Hamilton zelf zou niet al te blij zijn met het aanbod, hoewel hij er zijn achtste titel mee kan binnentikken.

De Brit zou inmiddels wel bereid zijn financiëel wat water bij de wijn te doen, maar de deal voor slechts een jaar zou hij ervaren als een klap in het gezicht. Wellicht is dit ook wat Hamilton bedoelde toen hij onlangs zei dat dit niet het juiste moment is om te onderhandelen. Of die juiste tijd er echter nog komt voordat seizoen 2021 voor de deur staat, is maar de vraag…