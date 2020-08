Delage D12 is 1.116 pk sterke hypercar

Natuurlijk, de Delage D12 is de supercar waar de gehele wereld op wacht. Benieuwd wat Gordon Murray ervan vindt.

Het is natuurlijk véél te makkelijk om elk origineel alternatief op de traditionele supercar brigade tot de dorpels af te fikken. We hebben gevestigde merken als Ferrari en Lamborghini en daarboven enkele boutique hypercars van Koenigsegg, Pagani en Bugatti.

Nieuwe supercarmerken

Maar het kan altijd veel beter, dus komen er links en rechts altijd nieuwe supercarmerken boven water. Vaak wordt het gedaan door een oud merk leven in te blazen (hallo Spyker!). Deze week is het Delage dat een comeback maakt. Delage was een zeer prestigieus merk dat van 1908 tot de late jaren ’40 dure auto’s bouwde. Delages waren of bijzonder luxe of bijzonder snel.

Delage D8 120 Aerosport Coupé ’37

Laurent Tapie

Maar nu is Delage terug! Net als bij veel andere nieuwe supercarmerken staat er een enorm rijke meneer aan het roer, in dit geval Laurent Tapie. Hij is in elk geval ijdel genoeg om zichzelf op de persfoto’s te zetten. Kijk hoe mooi deze meneer is. Aan de andere kant: het is zijn geld, het zijn zijn speeltjes en dit is juist het leukste moment: aankondigen hoe briljant het product is!

Bijzonder

De Delage D12 is een bijzonder voertuig. De inspiratie komt bij Formule 1-auto’s en gevechtsvliegtuigen vandaan. De greenhouse van de auto opent als een canopy, net als bij straaljagers. Uiteraard is het hele geval gemaakt van koolstofvezel en andere lichte en exotische materialen.

Delage D12 GT

Er zijn twee varianten van de Delage D12. De eerste is de Delage D12 GT. Deze is voorzien van een 7.6 liter grote V12. De motor wordt in Frankrijk gebouwd, alleen weten we nog niet door wie. De V12 is gekoppeld aan een achttraps automaat en wordt bijgestaan door een elektrische motor. De V12 levert precies 1.004 pk, de elektrische motor levert nog eens 112 pk extra, waarmee het totaal uitkomt op 1.116 pk!

Delage D12 Club

De tweede variant is de Delage D12 Club. Dit is de sportievere versie. De elektrische motor is vervangen door een kleinere generator van ongeveer 20 pk. Het idee erachter is dat deze alleen assisteert bij parkeren en files. De D12 Club is echter 90 kilogram lichter met 1.310 kg (de D12 GT weegt dus 1.400 kg).

Nürburgring

De Delage D12 GT is dankzij de extra paarden sneller in een rechte lijn. Maar op een circuit moet de Delage D12 Club sneller zijn. Het is de bedoeling dat de Delage D12 Club ook een gooi gaat doen naar het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife.

Jacques Villeneuve

Het ontwikkelingsteam achter de Delage D12 moet niet het minste zijn. Zo doen Benoit Bagur en Jacques Villeneuve mee. Benoit Bagur won tweemaal het wereldkampioenschap voor toerwagens en Jacque Villeneuve is naast Max Verstappen-kenner ook eenmalig wereldkampioen.

De Delage D12 gaat in 2021 productie. Vanafprijs is 2.300.000 dollar. Er worden slechts 30 exemplaren van gebouwd.