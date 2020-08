Mercedes: “Niet onze schuld dat F1 grafsaai is”

Mercedes verdedigt zichzelf tegen de beschuldiging dat de F1 dankzij hen grafsaai is.

Mercedes teambaas Toto Wolff zei voor de kwalificatie van vanmiddag nog dat het verschil met Verstappen in de derde vrije training maar klein was. Het scheelde maar een paar tienden, aldus de Oostenrijker, allemaal gewonnen in de derde sector. Het zou dus nog weleens spannend kunnen worden.

Maar niks was minder waar. Aan het eind van de rit werd het weer een eclatante 1-2 voor team zwart, in de gebruikelijke volgorde. Hamilton leek een rommelige sessie te hebben inclusief een zeldzame knullige spin. Toen het echter moest gebeuren waste hij Bottas wederom de oren. De schok zat ‘m echter in het verschil met nummer drie Verstappen. Dat bedroeg meer dan een volle seconde.

In de afgelopen jaren hadden we het gekscherend al over de F1 en de F1.5. Tot de F1 behoorden Mercedes, Ferrari en Red Bull. De rest had bij voorbaat geen schijn van kans. Dit jaar ligt de verhouding anders. Iedereen maakt een auto die ongeveer dezelfde rondetijd kan halen en Mercedes gaat dan gewoon een seconde harder. Zo gaan de zilveren morgen op voor de zoveelste simpele 1-2.

Voor iedereen behalve de meest verstokte Mercedes fans is dit inmiddels best ergerlijk te noemen. Maar ja, is het te makkelijk om de beste te haten? Eigenlijk moet je namelijk gewoon bewondering hebben voor het team. Dat vindt ook Toto Wolff:

Dominantie van één team is altijd een beetje ‘raar’ voor de sport, of het nu om ons gaat, of Red Bull jaren geleden of Ferrari daarvoor. Maar het is niet aan ons als team om daar wat aan te veranderen. We racen graag tegen onze geweldige tegenstrevers zoals Ferrari en Red Bull. We zien ook graag dat teams als Racing Point, McLaren en Renault zich vooraan het veld melden. Zij moeten een manier vinden om terug te vechten. Als wij vrijdagochtend beginnen aan VT1 is er heel weinig dat wij kunnen doen aan de pikorde. Toto Wolff – veelwinnaar zonder schaamte

Waarvan akte. En er is ook weinig tussen te brengen. Nou ja, behalve een ding dan. Als je toch alle races in een seizoen gaat winnen als team, zet dan op zijn minst iemand in de tweede auto die met Hamilton kan vechten om de titel…