Ferrari volgt het goede voorbeeld van Renault

Je kon het aan zien komen...

Vorig jaar ontstond er flink wat commotie rondom Marcin Budkowski. De Pool werkte bij de FIA en in die rol moest hij intieme kennis hebben van alle bolides van de teams. Renault wist hem echter los te weken van de F1 regelhoeder, voor een ongetwijfeld passende vergoeding. Volgens de regels mocht Marcin al na drie maanden in dienst treden bij zijn nieuwe werkgever. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de andere teams. Met name Red Bull was er als de kippen bij om te klaagmeneren. Uiteindelijk bond Renault een klein beetje in; Budkowski gaat (officieel) pas vanaf april werk verzetten voor de Fransen.

Bij Ferrari gaan ze met dit soort issues wat flexibeler om. In plaats van heel hard te roepen dat het moreel verwerpelijk is om op deze manier de competitie te ‘vervalsen’, kopiëren ze de slinkse strategie van Renault gewoon. Zodoende hebben ze nu Laurent Mekies gestrikt. Deze Fransman fungeert momenteel als Safety Director bij de FIA. Niet zo spannend zou je zeggen, maar daarnaast is Mekies ook de Deputy Race Director. Daarmee is hij de ‘rechterhand’ van Charlie Whiting.

De Fransman heeft dan ook een technische achtergrond en begon zijn loopbaan in de F1 bij Arrows. Later werd hij Engine Race Engineer bij Minardi. Uiteindelijk groeide hij uit tot Head of Vehicle Performance bij Toro Rosso. Gedurende zijn periode in Faenza werkte de techneut onder andere samen met grootheden als Jos Verstappen en Sebastian Vettel.

Kortom, Mekies is evenals Budkowski een man die geacht wordt de nodige geheimen van de verschillende F1-teams te kennen. Ook voor hem geldt dat hij ‘pas’ over drie maanden in dienst mag treden voor Ferrari. Zijn rol als Safety Director bij de FIA mag hij in de tussentijd overigens gewoon uit blijven voeren. Bij Ferrari zal Mekies rapporteren aan technisch directeur Mattia Binotto. Wij zijn alvast benieuwd naar de reacties van Horner en consorten…