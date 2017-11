Heftig: Limbo’s en Drenten pakken het vaakst de auto

Het CBS heeft weer wat cijfers op een rijtje gezet.

Regionale verschillen spreken vaak tot de verbeelding, ook als het gaat om autobeleid. In het nieuwe regeerakkoord staat dat gemeentes officieel de macht krijgen milieuzones in te voeren. We zijn alvast benieuwd hoe dat zich in de realiteit gaat vertalen. Misschien dat als je in de toekomst met je klassieker van Lochem naar Winterswijk wil rijden je door Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Aalten moet karren, omdat Berkelland en Oost Gelre je oude gebakje weren. Dat wordt nog wat, zeker als sommige plaatsen ook nog cabrio’s gaan weren.

Voorlopig heeft het CBS echter gekeken naar verschillen in ‘verplaatsingen‘ op provinciaal niveau. Als we onszelf ‘verplaatsen’, hoe doen we dat dan? En vooral: zijn er verschillen per provincie?

Dat laatste blijkt inderdaad het geval te zijn. De schokkende conclusie is namelijk dan mensen ‘in de provincie’ vaker de auto pakken dan mensen in de Randstad. De provincies Limburg en Drenthe spannen de kroon, daar gebruiken mensen voor dik vijftig procent van hun verplaatsingen de automobiel, ofwel als bestuurder of als passagier. In Noord-Holland pakken mensen juist het minst vaak de auto.

Er is nog meer schokkend nieuws: in Zeeland, Drenthe, Friesland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg maken inwoners voor het minst gebruik van het openbaar vervoer. Wellicht omdat je er doorgaans een uur over doet om 20 kilometer af te leggen, we speculeren maar wat. De inmiddels beruchte elektrische fiets is vooral in het oosten des lands populair als vervoermiddel. In Drenthe, Overijssel en Gelderland worden van alle provincies de meeste ritten per elektrische fiets afgelegd. We vermoeden dat de concentratie HEMA-windbreakers daar ook relatief hoog is.

Kortom, na dit grondige onderzoek blijkt dat het OV ruk is in de provincie en het eigendom van een auto onmogelijk wordt gemaakt in de Randstad. We hebben sterk het vermoeden dat de afkorting CBS inmiddels staat voor Captain oBviouS.

Image-Credit: de familie van Nie, ook uit Limburg