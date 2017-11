Nieuw EU testregime problematisch voor autofabrikanten

Het is weer zover!

Er is een grote kans dat autofabrikanten en een substantieel gedeelte van toekomstige eigenaren binnenkort meer belasting moeten gaan betalen. Deze verandering ligt op de loer door een nieuw soort test dat de EU per 1 september heeft ingevoerd. De nieuwe tests vervangen de oude NEDC-test, die de uitstoot van de verkochte auto’s in Europa beoordeelde en er een waarde aan verbond.

De nieuwe regulering bestaat uit twee verschillende tests die de uiteindelijke emissiewaarden moeten opmaken, waaruit vervolgens beter dan voorheen beoordeeld kan worden hoe ze in de belasting zullen vallen. Ten eerste is er de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), die per autofabrikant bekijkt hoeveel hun auto’s uitstoten. Deze test wordt afgenomen voordat beslist wordt of de auto verkocht mag worden. Daarbij voegt zich de Real Driving Emission (RDE) test, die vervolgens beoordeelt hoeveel vervuilende stoffen de auto’s uitstoten op de weg. Dit is een groot verschil met het verleden. Voorheen letten ze namelijk alleen op de uitstoot in het laboratorium, in plaats van de effecten te meten in het dagelijks leven. Over alle verschillen kun je hier lezen.

Omdat de nieuwe vorm van testen een stuk nauwkeuriger zal meten wat de werkelijke emissiewaarden zijn, is de kans groot dat autofabrikanten nat zullen gaan. Een marktonderzoeker van JATO Dynamics liet zijn vermoeden horen tegenover Automotive News:

“Automakers had expected the new homologation process to increase CO2 emissions by around 3 percent, but the first findings for vehicles already homologated with the new procedure show much more significant increases compared with the same models tested with the previous procedure”

Deze eerste bevindingen waarover hij spreekt werden gevonden op een aantal verschillende auto’s. Voor een XC60 (rijtest) werden stijgingen in percentages gemeten van tussen de 6 en 16 procent, terwijl op benzineauto’s de Peugeot 308 met 1,2-liter Puretech motor de stijging tussen de 12 en 14 procent lag. Dat is in vergelijking met de aanvankelijk verwachte 3 procent dus angstwekkend hoog.

In een andere reeks punten laat JATO weten dat tenminste 15 procent van de nieuwe auto’s in Europa elektrisch moet zijn om de doelstellingen van de EU voor 2021 te halen. Daarnaast voorziet de onderzoeker wederom een stijging in belastingen in landen als Duitsland, België en uiteraard ook Nederland, omdat fabrikanten de emissietesten hoogstwaarschijnlijk niet zullen halen en de auto’s anders belast moeten worden. Alsof het nog niet duur genoeg was.

