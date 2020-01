Aston Martin trekt de stekker uit de Rapide E

De orderboeken waren al geopend, maar die kunnen weer dicht.





Op dit moment hadden de eerste elektrische Rapides eigenlijk al geleverd moeten zijn. Dat is er echter niet van gekomen. Sterker nog, Autocar weet te melden dat het project helemaal is afgeblazen.

Aston Martin toonde het eerste concept van de Rapide E al in 2015. Toen heette de auto nog RapidE. Het duurde vervolgens tot februari 2019 voordat de Britten met een productierijp exemplaar op de proppen kwamen. De auto zou geproduceerd gaan worden in een gelimiteerde oplage van 155 stuks. De orderboeken waren al geopend, maar die 155 exemplaren gaan er waarschijnlijk dus nooit meer gaan komen. De lange aanloop heeft dus uiteindelijk tot niets geleid.

Het fraaie koetswerk van de Rapide E herbergde niet een V12, zoals we gewend zijn, maar een 800V accupakket van 65 kWh. Met een vermogen van 610 pk zou het de krachtigste Rapide zijn geweest. De AMR komt namelijk niet verder dan 603 pk en een 0-100 tijd van 4,2 seconden. De Rapide E deed het in minder dan 4 seconden.

Er waren geruchten dat de elektrische vierdeurscoupé het nieuwe vervoersmiddel zou worden van James Bond, maar die lijken niet uit te zijn gekomen. In de trailer van No Time to Die zijn in ieder geval alleen een DB5 en een DBS Superleggera te zien.

Een boost van de James Bond film kan het merk wel gebruiken. Het ging in 2019 namelijk niet erg lekker met Aston Martin. Blijkbaar was er daarom geen plaats meer voor de Rapide E. Een special edition van 155 stuks zet natuurlijk ook geen zoden aan de dijk. Alle hoop is nu gevestigd op de DBX.

Het hele project is toch niet helemaal voor niets geweest, want Aston Martin gaat de Rapide E gebruiken voor research. Er moeten namelijk vroeg of laat (streep door wat niet van toepassing is) toch elektrische Aston Martins komen. De Rapide E kan in dat kader nog dienstdoen als proefkonijn.