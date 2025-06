Helaas: bij dit merk kun je voorlopig geen auto’s meer kopen

Al is dat eigenlijk goed nieuws.

Het is wel het ultieme luxeprobleem als automerk: niks meer te verkopen hebben omdat alles uitverkocht is. Dat is de positie waarin Koenigsegg momenteel verkeert. Eigenlijk zouden ze dus nog (veel) meer auto’s kunnen bouwen.

Vorige week konden we kennis maken met de allernieuwste creatie van Koenigsegg, genaamd Sadair’s Spear. Dit is een hardcore versie van de Jesko, voor zover die nog niet hardcore was. Er worden er 25 van gemaakt en je raadt het al: die zijn allemaal uitverkocht.

Tegenover Top Gear zegt Christian von Koenigsegg dat ze niks meer te slijten hebben. “Al onze modellen zijn momenteel uitverkocht, we hebben niks te verkopen, wat soort van goed is, maar ook irritant omdat het leuk is om interactie te hebben met liefhebbers en hun dromen waar te maken.”

Als je nu dus naar een Koenigsegg-dealer stapt vang je helaas bot. En dat voorlopig nog even zo blijven ook. Christian laat weten dat er pas over één tot anderhalf jaar iets nieuws komt, en dan kunnen klanten pas weer bestellen.

Je wil natuurlijk nog weten over wat voor aantallen we praten. Van de Jesko worden er in totaal 125 gebouwd, van de CC850 70 stuks en van de Gemera 300. De leveringen van die laatste twee moeten nog op gang komen, maar ze zijn dus wel allemaal uitverkocht. Overigens krijgen de Gemera’s allemaal een V8 in plaats van een driecilinder, want die hoefden klanten niet. Zo zie je maar: Koenigsegg verkoopt niet alles.

Overigens doet Koenigsegg in Nederland ook relatief goede zaken. Nadat er jaren geen enkele Koenigsegg werd verkocht in ons land, zijn er nu twee in korte tijd op kenteken gezet. Door dezelfde eigenaar nota bene. Van de Sadair’s Spear komt er ook eentje onze kant op, en daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Kortom: Koenigsegg is heel lekker bezig.