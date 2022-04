Dit is de World Car of The Year 2022!

We hebben het raadplaatje niet al te moeilijk gemaakt.

Er zijn vele Auto van het Jaar-verkiezingen en dat is natuurlijk heel mooi voor autofabrikanten. Zo zijn er meerdere merken die kunnen roepen dat hun auto de Auto van het Jaar is. Eigenlijk is de enige verkiezing die er toe doet de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing, maar daarnaast zijn er ook nog de European Car of the Year en de World Car of the Year.

De European Car of the Year is de oudste en bekendste verkiezing, maar World Car of the Year klinkt eigenlijk nog iets prestigieuzer. Er doen vanzelfsprekend ook journalisten uit meer landen aan mee, namelijk 33 landen. Aan de Europese verkiezing doen slechts 22 landen mee. Het waren er eigenlijk 23, maar Rusland werd keihard buitengesloten.

Om mee te mogen strijden om de felbegeerde titel World Car of the Year moet een auto op minimaal twee continenten verkocht worden. Dat is geen heel moeilijk criterium om aan te voldoen, vandaag de dag.

De kans dat de World Car of the Year 2022 een elektrische auto zou worden was vrij groot. De drie overgebleven finalisten waren namelijk alle drie volledig elektrisch. Het ging om de Ford Mustang Mach-E, de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6. Die laatste werd al uitgeroepen tot de Europese Auto van het Jaar 2022.

De Kia EV6 is nauw verwant aan de Hyundai Ioniq 5, dus het kwartje had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen. Dat gebeurt ook bij de WCOTY-verkiezing. Vandaag is namelijk de winnaar bekend gemaakt en dat is de Hyundai Ioniq 5. Driewerf hoera!

De Ioniq 5 sleepte zelfs meerdere prijzen in de wacht. Dat kan dan weer niet bij de Europese Auto van het Jaar-verkiezing, want daar doen ze niet aan categorieën. De Ioniq 5 won ook in de categorieën World Electric Car (logisch) en World Car Design.

De Koreanen zijn in ieder geval goed bezig, dat is wel duidelijk. Het is trouwens niet de eerste keer dat een Koreaanse auto wordt uitgeroepen tot World Car of the Year. Twee jaar terug won de Kia Telluride deze titel. Deze kneiterdikke SUV is in onze contreien niet te krijgen, maar in de VS doet Kia er goede zaken mee.