Kampeervoertuig van het jaar 2023: DIT IS ‘M!!!!

Ja ja ja, we hebbende het Kampeervoertuig van het Jaar 2023 voor je! Da’s nog eens keihard nieuws!

Dames en heren, kamperen is heet. Hotels zijn tegenwoordig voor het plebs. Een beetje onbeperkt opgewarmde eieren eten wordt tegenwoordig niet meer gezien als luxe. Nee, ergens in de rimboe (eh, op een camping) op zoek gaan naar kievietseieren en daar dan een omelet van maken met verse kruiden die je kunt verzamelen is extreem premium. Dat je van beide enorm ziek kunt worden, laten we eventjes buiten beschouwing.

Kampeervoertuig van het jaar 2023

Corona zorgde voor een extra run naar campers en caravans, maar het is was daarvoor al een telkens populairder wordende vorm van vakantie vieren. En dat neemt alleen maar toe.

Check de prijzen van gebruikte exemplaren maar een op Marktplaats. Als ze dan toch zo duur zijn, waarom dan geen nieuwe? De afschrijving is niet hoog en de lol die je eraan hebt is maximaal. Maar ja, welke moet je dan hebben?

Dat is precies waar de NKC jou mee helpt. NKC staat voor Nationale Kampeerauto Club en elk jaar hebben ze een verkiezing voor de beste kampeervoertuigen van het jaar. Dat zijn de winnaar voor 2023!

Tonke EQV

Winnaar categorie ‘Camperbusje’

De Tonke EQV was de grote favoriet in deze klasse. Veel populairder dan de E-Vanster van Pössl en de Karmann Duncan 545, om twee andere genomineerden te noemen. De Tonke EQV is gebaseerd op de Mercedes-Benz EQV en is dus geheel elektrisch.

Op een volle accu kan je 360 km ver komen. De lengte is 5,15 meter. Met vier slaapplaatsen kun je zelfs twee kinderen meenemen! Nadeel: er is alleen een buitendouche. Voordeel, als alles is ingeklapt dan heb je een heel compacte en handzame camper.

Affinity Duo

Winnaar categorie: ‘Buscampers’

Ja, jullie vroegen het al meerdere malen in de comments: welke buscamper is er eigenlijk Kampeervoertuig van het Jaar 2023? Nou, we weten het: deze Affinity. De Duo veegde de vloer aan met de Laika Ecovip en de LMC Innovan. Duh!

Voordeel van dit apparaat is dat ‘ie het ook in de winter doet (?) en dat er een uitschuifbaar Frans bed is. We weten niet wat een Frans bed is, maar aangezien we vrij infantiel van geest zijn gokken we erop dat er plaats is voor drie personen.

Knaus Tourer Van 500 MQ

Winnaar categorie: Half Integraalcampers

Dan zijn we nu aangekomen bij de half integraalcampers en daar was de Knaus Tourer Van 500 MQ het beste. Dat is een polyester hut bovenop een Volkswagen Transporter gedropt. Het voordeel van de Knaus is dat je binnen kan douchen.

Sterker nog, volgens de NKC pas je met twee mensen onder de douche. Ah, kijk, nu snappen we waarom iedereen ineens in de natuur wil rijden met zo’n kampeervoertuig. De overwinning van Knaus is een knappe, want het apparaat moest het opnemen tegen de Bürstner Lyseo Gallery TF 689 G en de Hymer Venture S. Dan weten jullie voldoende, toch?

Frankia Neo-i

Winnaar categorie: Integraalcampers

Zonder gekheid, de NKC hebben we hoger zitten dan die organisatie die Auto van het Jaar kiezen. Auto van het Jaar is goedbedoeld, maar je kan een omgekatte Peugeot 2008 (wat de Jeep Avenger is) niet ineens bekronen met een prijs, hoe kek het ding ook is.

Bij de NKC zagen ze dat er in de categorie integraalcampers veel te weinig vernieuwing was. Daarom waren er maar twee genomineerden. De winnaar is deze Fankia Neo-i (waar maar een persfoto van is), de runner-up was uiteraard de Adria Supersonic 780 SL. Ook een topper natuurlijk.

Wij feliciteren iedereen dan ook hartelijk met de prijzen! Proficiat!