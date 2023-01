Je dure Tesla omruilen voor een goedkope? Dat kan!

Je kunt je Tesla kosteloos retourneren, alsof het een kledingstuk is. Sterker nog: iemand heeft dat ook gewoon gedaan.

We schreven er vrijdag al over: Tesla gooit zowel de prijs van de Model 3 als die van de Model Y flink omlaag. Dit kan enkele duizenden euro’s schelen. Hartstikke leuk natuurlijk. Behalve als je net een Tesla Model 3 of Model Y besteld hebt. Dan baal je als een stekker.

Zoiets lijkt gewoon een klassiek gevalletje ‘jammer, niks aan te doen’. Toch hoef je niet je verlies te nemen, zo blijkt uit het verhaal van een Nederlandse Model Y-koper. Hij had precies 14 dagen voor de prijsverlaging een Model Y RWD in ontvangst genomen. Hij was helemaal in zijn nopjes, tot de prijsverlaging kwam.

Wat blijkt? Hij had zijn auto online besteld (zoals alle Tesla-klanten) en de auto was niet persoonlijk door hem samengesteld. En dat betekent dat je recht hebt op 14 dagen bedenktijd. Hij mocht dus gewoon zijn auto retourneren en een nieuwe bestellen. Dat deed hij dus, zo schrijft hij op LinkedIn.

De klant in kwestie besloot maar meteen te upgraden naar een Long Range, want dat kostte hem maar €3.000 extra. Het prijsverschil is normaal 7 mille, maar als je van een ‘dure’ RWD naar een goedkope Long Range gaat is dat verschil opeens een stuk kleiner.

Conclusie: als je een Tesla Model 3 of Model Y hebt besteld vóór de prijsverlaging kun je die gewoon retourneren. Daarmee ben je niet alleen goedkoper uit, maar in het geval van de Model 3 kom je wellicht ook nog in aanmerking voor subsidie. Het nadeel is natuurlijk wel dat het wachten weer van voor af aan begint.

Via: Automotive Online op LinkedIn