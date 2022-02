Tweedehands EV’s moeten betaalbaarder, vindt Europa

Omdat wel iedereen aan de EV moet, maar niet iedereen een nieuwe kan betalen, moeten tweedehands EV’s betaalbaarder, vindt Europa.

We staan op een keerpunt in de autogeschiedenis. Want of je het nou leuk vindt of niet, het ziet er toch echt naar uit dat de verbrandingsmotor zijn langste tijd heeft gehad. Dat betekent dus dat we de komende jaren allemaal over moeten stappen op de EV, oftewel een elektrisch voertuig.

Probleem met die dingen is alleen dat ze over het algemeen schreeuwend duur zijn. Ja, voor de Dacia Spring betaal je niet de hoofdprijs, maar daarvan heb ik begrepen dat het de allerslechtste elektrische auto is die er ooit is gebouwd. Die laat je dus liever links liggen. Dus moet je tweedehands gaan kopen.

Tweedehands markt van EV’s moet groter

Helaas is het zo, dat ook op die tweedehandsmarkt een elektrische auto nog alles behalve goedkoop is. En daar zit hem het probleem, vinden ook CDA-Europarlementariër Esther de Lange en haar Maltese fractiegenoot David Casa.

Als er niets gebeurt, ontstaat er een crisis op de tweedehandsmarkt en dientengevolge een stagnatie in de overgang naar een schoner wagenpark, denken de twee Parlementsleden. Daarom moet Europa zelf de portemonnee trekken om een levendige handel in tweedehandsjes te stimuleren, meldt het AD.

Hoe willen ze dat bereiken?

Om ervoor te zorgen dat meer mensen een EV kunnen betalen, moet er dus geld naartoe, simpel zat. Alleen moet de steun beperkt worden tot de tweedehands EV’s (en lage emissie auto’s) in het lage segment. De dure EV’s mogen gewoon duur blijven, vinden zij.

Daar bovenop moet de subsidie op die eerder genoemde lage emissie auto’s daarna snel weer worden afgebouwd, om iedereen maar zo snel mogelijk in een volledig elektrische auto te duwen. De hoeveelheid subsidie op een tweedehands EV wordt in elke lidstaat anders, als het aan deze twee ligt, want ook de aanschafsprijs is in elke lidstaat verschillend.

Europa had overigens al plannen om de aankoop van schone auto’s (lees:EV’s) al financieel te belonen, maar in die plannen kwam geen tweedehands markt voor, vandaar.

De plannen van Esther de Lange David Casa worden later dit jaar voorgelegd aan de Europese Commissie. Zo hopen zij dat ook de lage inkomens mee kunnen doen aan de energietransitie.