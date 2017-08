Heldin gaat monstertocht maken in een Porsche

Met deze klassieker wordt in elk geval voldoende kilometers gemaakt.

Het is helaas is wat we te vaak zien. Bijzondere, klassieke sportwagens die stof staan te verzamelen. De enige actie die dat soort auto’s vaak zijn is de plumeau van de eigenaar die het vergaarde stof verwijderen. Eens per jaar gaan ze naar een meeting (Cars & Fristi) om vervolgens de rest van het jaar weer in de garage te staan. Nu moet iedereen doen met zijn auto wat de persoon in kwestie wil doen, maar het is wel zonde.

Dat gaat niet op voor Renee Brinkerhof. Ondanks haar Nederlands klinkende naam is ze een Amerikaanse van 57 jaar oud. Haar kinderen hebben het nest al verlaten, haar man is altijd druk aan het werk. Dus wat doe je dan? Nordic Walking? Een sherry-verslaving oplopen? Of toch maar Yoga? Voor Mevrouw Brinkerhoff liever niet. De beste dame wilde namelijk racen. In een Porsche. Now we’re talking.

De auto in kwestie is een Porsche 356A uit 1956. De auto is niet helemaal standaard meer. De 1.600 motor is vervangen door een 2-liter groot exemplaar, die gevoed word door dubbele Weber carburateurs. De motor is gekoppeld aan een vijfversnellingsbak (de 356 had er standaard vier) en brengt de krachten via een sperdifferentieel over op de achterwielen. Om de grotere krachten aan te kunnen heeft deze 356 de achterwielophanging van een 911. Om de boel ook weer te kunnen vertragen is de auto voorzien van schijfremmen rondom. Mocht het dan toch fout gaan, kan de rolkooi zijn werk doen. In diverse rally’s heeft Renee overigens daar al ervaring mee, de 356 heet al menig ongeluk overleefd. Verder heeft de 356 van Renee een 80 liter tank voor een grotere actieradius.

Dat is wel zo handig, want er staat een monstertocht op komst voor Renee en haar 356. Het is namelijk de bedoeling om op alle continenten te gaan racen. Zeven continenten, dus jazeker, de 356 zal ook op Antarctica worden ingezet als raceauto! In totaal zal Renee zo'n 32.000 km afleggen. De kalender ziet er als volgt uit:

La Carrera Panamericana

13 โ€“ 19 oktober 2017

Targa Tasmania

16 โ€“ 21 april 2018

Grand Prix South America:

18 oktober tot 17 november 2018

Peking to Paris

2 juni – 7 juli 2019

East African Safari Classic

november – december 2019

Antarctica Ice 365

januari 2020

De vorderingen van Renee en haar Porsche kun je volgen op deze site en om een indruk te krijgen kun je dit filmpje bekijken.