Audi patenteert nieuwe functie voor navigatiesysteem

Voorsprong door de route aan te geven.

Het navigatiesysteem is nu al weer een tijdje onder ons. Het is zo’n optie die iedereen eigenlijk wil hebben in zijn auto. In die jaren is het systeem al behoorlijk geëvolueerd van een bolletje-pijltje systeem naar een volwaardige full-map interface. Denk aan de virtual cockpit die we voor het eerst in de Audi TT (rijtest) zagen. Maar om voorpsrong door techniek te behouden, heeft Audi een patent ingediend waarmee het navigatiesysteem wederom een stapje verder gaat.

Normaal gesproken heb je al keuze uit diverse routes. Vaak kun je kiezen tussen de snelste of juist de kortste route, dat kan je al veel tijd besparen. Ook zijn er al functies waarbij je om gladde weersomstandigheden begeleid kan worden. Maar Audi werkt aan een nieuwe variant die uitrekent wat de zuinigste route is. Het is specifiek bedoeld voor Audi’s met een hybride aandrijflijn. Het patent is ingediend bij de United States Patent and Trademark Office. Het navigatiesysteem houdt rekening met diverse parameters om op basis daarvan te beslissen wat de zuinigste route is.

Maar de technische vinding gaat nog een stapje verder. Het is ook mogelijk om aan te geven dat je alleen maar de elektromotor te gebruiken of juist dat je de verbrandingsmotor wil gebruiken om de accus’s bij te laden. Audi zegt dat de eigenaren van auto’s met een plug-in hybride maximale efficiëntie weten te waarderen. Wanneer het systeem beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Het is een softwareprogramma, dus zou het in principe gedownload kunnen worden in huidige Audi’s. Grote kans dat je binnenkort met je nieuwe Audi A8 extra zuinig aan kan komen op je bestemming.