Maak je collectie zeldzame Mercs af met deze SL

Onverwachts één van de zeldzaamsten.

Het lijkt erop dat menig eigenaar van een bijzondere of unieke Mercedessen er tegelijkertijd vanaf wil. Na de CLK DTM in Nederland en de SLS Final Edition kun je je geld nu investeren in nog een speciale Mercedes. Dit is de SL320 Mille Miglia, de zeldzaamste Mercedes die recent is opgedoken.

Eerst even een klein beetje achtergrondverhaal. De Mille Miglia is een prestigieus auto-evenement wat jaarlijks plaatsvind in Italië. Van origine (dan hebben we het over de jaren ’20!) was het een race, maar nadat het lange-afstandsevenement in 1957 ophield, bleek er genoeg interesse te zijn om het als een rally voort te zetten. Geen race, gewoon heren en dames in schitterende automobielen die kalm en genietend de 1.000 mijl afleggen. Een soort Gumball 3000, maar dan voor mensen met smaak. Door haar lange geschiedenis met bijzondere auto’s heeft Mercedes altijd al een vrij prominente rol gespeeld in de Mille Miglia. Veel liefhebbers rijden de rally met een klassieke Mercedes. Klassiekers blijven echter klassiekers en hoe leuk het ook kan zijn in een oude auto, sommige auto’s zijn zo basaal dat je niet echt vrolijk wordt van 1.600 km afleggen ermee. Daar komt de SL320 Mille Miglia tevoorschijn. Deze Mercedes SL van de R129-generatie met de rustige 3.2 liter zes-in-lijn voorin is een ideale ‘support-auto’ voor de rally. Tegelijkertijd (voor zijn tijd) luxueuze opties in een heerlijk stille open roadster, klinkt perfect. Om dit te omarmen heeft Mercedes de SL320 als daadwerkelijke MM-editie uitgebracht in 2000.

De ironie wil het echter hebben dat de SL320 Mille Miglia nu perfect in het plaatje Mercedes-klassiekers past om in te toekomst als klassieker een Mille Miglia mee te rijden. Waarom de productie zo vroeg gestaakt is, wordt niet duidelijk. Wanneer de productie gestaakt is wel: nadat slechts 12 exemplaren de fabriek verlieten.

Zoals gezegd gaat het niet eens om een SL500, SL600 of SL73 AMG. Nee, de 231 pk sterke SL320 met zes-in-lijn werd gebruikt. Begrijp ons niet verkeerd, hoe weinig het ook klinkt, een SL is niet bedoeld als rasechte sportauto, helemaal zonder AMG-spul. Je redt je wel met 231 pk. Maar het toont aan dat speciale edities voor veel geld niet perse de dikste van de dikste hoeven te zijn. Gezien het ‘doel’ van de SL320 MM, misschien wel helemaal niet.

Je kunt de SL320 herkennen aan de moderne koplampen, met cutting edge techniek voor het jaar 2000. Verder is de auto volledig grijs met een zwart interieur en is er hier en daar met Mille Miglia-badges gestrooid. De velgen en de volledig rode achterlichten maken de auto af.

Het allermooiste? We durven het woord ‘goedkoop’ niet in de mond te nemen, maar er hoeft maar ‘LIMITED EDITION’ op een product te staan en de prijzen vliegen over de kop. Maar 66.890 euro voor deze auto – en 12 exemplaren is bizar weinig – is een goede deal voor de fervente Mercedes-verzamelaar die ze allemaal wil. Als die personen vaak Autoblog lezen hebben ze toch al meerdere tonnen stukgeslagen op die CLK DTM en SLS FE. En over die laatste gesproken, de verkoper is wederom het Mercedes Museum in Stuttgart. Het behoeft geen uitleg dat die wel het een en ander weten over speciale Mercs verzorgen, dus wat dat betreft zit je sowieso goed.