Helmut Marko garandeert dat Lawson in 2025 een stoeltje heeft

Kon ook eigenlijk niet anders. Lawson verdient gewoon een stoeltje en dat ziet Helmut Marko ook…

En dan zijn er nog mensen die zeggen dat wij van Autoblog geen invloed hebben. Weet je nog dat we afgelopen dinsdag zeiden dat er steeds meer kritiek komt op het personeelsbeleid van Red Bull? Dat we het niet konden begrijpen dat Liam Lawson geen stoeltje krijgt bij een team van Red Bull?

Nou, Helmut Marko heeft het blijkbaar gelezen, want hij heeft gezegd, nee GEGARANDEERD dat Liam Lawson vanaf 2025 verzekerd is van een stoeltje in de Formule 1. Hij steekt de coureur bovendien flink wat veren in de bips.

Helmut Marko garandeert Lawson een stoeltje

In een interview waar Racingnieuws365 over bericht zegt Helmut Marko dat Lawson een keiharde racer is die ook nog eens een flink zware vuurdoop had. En dat klopt, hij moest debuteren op een verregend Zandvoort en werd daar knap 13e.

En wat Ricciardo en Nyck de Vries niet lukten in die zeepkist van een Alpha Tauri, flikte Lawson wel. Hij pakte punten door in Singapore als 9e te finishen. In een race die door velen als lastigste van het seizoen wordt gezien.

Komend weekend in Qatar zal Lawson -waarschijnlijk- voor de laatste keer achter het stuur van de Alpha Tauri stappen. Daarna zal Ricciardo weer terug zijn van zijn blessure en de race in Las Vegas rijden.

Maar in 2025 garandeert Helmut Marko dus dat er een plekje in de Formule 1 voor hem beschikbaar is. Bij welk team weten we nog niet, maar het zou ons verbazen als dat niet naast Max in de Red Bull is.

En aangezien Helmut meeleest én naar ons luistert, kunnen we dat eigenlijk met zekerheid zeggen.

Graag gedaan Liam!