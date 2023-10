Dít zijn de duurste EV’s op Marktplaats

We kijken eens niet naar wat je het makkelijkst kan betalen, maar naar de wereld van peperdure elektrische auto’s. Dit zijn de duurste EV’s van Marktplaats!

De elektrische auto heeft een inburgeringsperiode gehad. De eerste serieuze EV’s van een jaar of tien geleden waren peperduur en niet zo indrukwekkend qua specs. Dat bewoog langzaam een kant op waar de specs steeds beter werden en de prijs steeds lager. Inmiddels zijn we op een punt aanbeland waar de elektrische auto qua prijzen min of meer hetzelfde doen als benzineauto’s en er dus duidelijk lagere, middenklasse en hogere segmenten ontstaan waarin je kunt shoppen.

Duurste EV’s Marktplaats

Maar de aller- allerduurste, die hebben we vandaag voor je gevonden. Drie stuks. Om de lijst interessant en gevarieerd te houden hebben we enkel auto’s gepakt met minstens 2.500 km erop en niet twee keer hetzelfde model. Alles voor de entertainment natuurlijk. Ook hebben we een schatting gemaakt van de bijtelling die je zou moeten betalen over deze auto’s per jaar, uitgaande van de huidige en komende regeling (16 procent over 30.000 euro en 22 procent over de rest).

Mercedes EQS 580 4MATIC SUV

2023

20.895 km

35.734 euro bijtelling

160.940 euro

We hadden van te voren een paar auto’s bedacht die we vast en zeker zouden tegenkomen bij het zoeken naar de duurste EV’s van Marktplaats. Deze Mercedes EQS SUV is een positieve verrassing wat dat betreft, omdat wij enkel de EQS sedan hadden verwacht. Deze EQS SUV is uiteraard de allerdikste versie: de 580 4MATIC met 544 pk. Ook krijg je een AMG-pakket en het hyperscreen, om eens wat te noemen. Met 20.895 km op de klok heeft iemand het al druk gehad met deze grijze zevenzitter, waardoor er al bijna 10.000 euro van de prijs af is gesnoept. De op twee na duurste EV van Marktplaats kun je uiteraard op zijn eigen advertentie bekijken.

BMW i7 xDrive60 High Executive M Sport

2023

11.063 km

38.614 euro bijtelling

185.152 euro

Ook een BMW i7 hadden we hier wel verwacht. Een wat behoudende specificatie ten opzichte van de persauto van BMW Slowakije, maar stiekem is Carbonschwarz met zo veel mogelijk zwarte onderdelen wat de nieuwe Siebener het beste staat. Helemaal in combinatie met een tartufo-kleurig interieur zodat je binnen ook nog iets moois hebt om naar te kijken. De op één na duurste EV van Marktplaats kost je nog 185.152 euro. Bekijk ‘m op de Marktplaats advertentie van de BMW i7.

Brabus Porsche Taycan GTS Sport Turismo

2022

9.886 km

45.500 euro bijtelling (geschat)

220.000 euro

Een Porsche Taycan zagen wij ook nog wel aankomen in het rijtje duurste EV’s van Marktplaats. Deze Taycan dan weer niet. De allerduurste Taycan van het moment en daarmee de allerduurste EV van het moment is namelijk deze Sport Turismo GTS met Brabus-dikspul. Brabus kan (nog) niet zo veel met de aandrijflijn van de Taycan, dus die blijft hetzelfde. Het is vooral een optisch feestje met veel koolstofvezel onderdelen, dikke Brabus-velgen en dat soort werk. Allemaal toegevoegd op de immer fraaie ‘stationwagon’-versie van de Taycan en met de GTS heb je de 598 pk sterke versie te pakken. Dat kost wel veel: 220.000 euro met nog eens naar schatting zo’n 45.500 euro bijtelling erbij. Maar dan heb je wel een hele dikke Porsche Taycan.

Bonus: Tesla Roadster

2010

103.120 km

20.191 euro bijtelling

119.995 euro

Toegegeven, er zit een grote kloof tussen de EQS SUV en deze Tesla Roadster, waarin zelfs nog duurdere Tesla’s staan. Maar het feit dat er momenteel een eerste generatie Tesla Roadster te koop staat vonden we eigenlijk te leuk om onbesproken te houden. De Model S zorgde dat het balletje ging rollen, maar bij de Roadster werd het balletje opgegooid. De auto zat (en zit) vol met praktische nadelen en moest in de begindagen van Tesla vooral dienen als experiment om de elektrische auto voor te stellen als iets wat we niet geheel links moeten laten liggen. En kijk wat er zo’n 15 jaar na dato is gebeurd! Deze Roadster is erg duur voor wat het is, duurder zelfs dan zijn nieuwprijs van 13 jaar geleden. Dan krijg je wel een goed uitziend exemplaar met zelfs een Aventador Roadster-esque kleurstelling. Dankzij een leeftijd van dus 13 jaar en 100.000 kilometer achter de kiezen lijkt dit wel een interessante auto om de accudegradatie van te weten. Maar goed, voor 119.995 euro kan deze Tesla Roadster van jou zijn.