Vanaf nu is het alles of niets voor Nyck de Vries

Naar het schijnt heeft Helmut Marko een ultimatum gesteld; het is nu echt alles of niets voor Nyck de Vries…

Het is op dit moment niet zo fijn om Nyck de Vries te zijn. Tenminste, als we de berichtgeving op onder meer motorsport.com mogen geloven. Naar het schijnt heeft Helmut Marko een ultimatum gesteld aan Nyck de Vries. Nu presteren, of wieberen.

Nyck zou namelijk nog precies drie races de tijd krijgen om resultaten te boeken, anders is het afgelopen voor de sympathieke Fries, die in dienst rijdt van Alpha Tauri. Kortom, er moeten punten worden gehaald, anders is het klaar. En als Helmut zoiets zegt, dan gebeurt het ook.

Alles of niets voor Nyck de Vries

Natuurlijk is het niet zo dat De Vries in een topwagen rijdt, maar hij bakt er verder gewoon ook vrij weinig van, helaas. Niet alleen wordt hij -vrijwel elk raceweekend- om de oren gereden door zijn teamgenoot, hij maakt ook geregeld schade.

Laatst nog twee keer in Azerbeidzjan en in de laatste race in Miami raakte hij de McLaren van Lando Norris. En dat staat niet goed op je cv. En alsof dat niet erg genoeg is, heeft hij nog geen enkel punt gescoord, in tegenstelling tot teammaatje Yuki Tsunoda, die wel al twee keer in de punten eindigde.

Hij krijgt tot en met de Grand Prix van Spanje de tijd om zich te bewijzen, en als dat niet lukt moet hij het eliteclubje der Formule 1 Bazen verlaten. En dat wil hij zeer zeker niet, het kostte hem al genoeg moeite om zich bij dat groepje helden te voegen.

Zijn opvolger staat inmiddels ook al te trappelen, dat zou namelijk niemand minder dan Daniel Ricciardo zijn. Die er al een bezoekje aan de fabriek van Alpha Tauri op heeft zitten, niet geheel toevallig. De een zijn dood… Precies ja.

Laten we hopen dat Nyck de Vries het lek snel boven heeft. Je gunt zo’n jongen toch succes. Niet alleen met de rood-wit-blauwe bril op, maar sowieso.

Hup Nyck, ga voor alles!