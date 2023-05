Helmut Marko geeft nu zelf uitsluitsel omtrent positie de Vries

Volgens Helmut Marko is Nyck de Vries het met het team eens dat de prestaties de komende drie races beter moeten.

Nyck de Vries maakt dit seizoen zijn fulltime debuut als F1 coureur. Het is de Fries, na jarenlang knokken in andere klasses, gegund. Helaas valt Nyck echter niet met zijn neus in boter met de AT04 die Alpha Tauri hem gegeven heeft. Voorafgaand aan het seizoen, had het team nog veel hoop voor de nieuwe bolide. Maar inmiddels is een belangrijke aero-goeroe binnen het team ontslagen. Franz Tost had geen vertrouwen meer in wat hij door deze beste man verteld werd. Dat zegt eigenlijk wel voldoende. De Alpha Tauri is potentieel de slechtste auto van het veld.

Nyck en teammaat Yuki moeten dus knokken tegen de Williamsen, Alfa’s en soms McLarens voor plekken in Q2 en wat spaarzame puntjes. Met zo weinig glorie voor het grijpen, is het daarmee voor beiden ook vooral een strijd tegen elkaar. Natuurlijk is het in belang van iedereen om de auto beter te maken. Maar we hebben het hier niet, zoals bij Haas F1, over veteranen met het grootste deel van hun F1 carrière al achter de rug. Nyck en Yuki willen nog vooruit en moeten zichzelf dus bewijzen.

Tot op heden doet Yuki dat wat beter dan Nyck. De Japanner heeft vier van de vijf kwalificatieduels gewonnen. Tevens komt hij in de races beter uit de verf. Tsunoda pakte zelfs al twee keer een puntje, wat zoals gezegd best een prestatie is met de AT04. Nyck staat samen met mede-rookie Sargeant stijf onderaan in het klassement met nul punten achter de naam.

Aan een kant is het verschil tussen Nyck en Yuki echt niet enorm groot. Dat is het positieve nieuws. Aan de andere kant is het verschil wel bijna constant aanwezig. Er is nog geen race geweest waarbij Nyck niet minimaal een paar seconden achter Yuki op de baan aan het strijden was. Nyck moet dus stuctureel ‘iets’ vinden in de Alpha Tauri. Maar ja, doe dat maar eens om een sport waarin het niveau inmiddels toch wel zo hoog is dat elke tiende telt.

En dus staat Nyck onder druk. Afgelopen week meldden we je al dat de messen zelfs al geslepen zijn bij Red Bull. Het leek een beetje het niveau van speculaas te hebben. Maar als Autosport het meldt, dan zit er vaak toch meer achter. En nu blijkt dat ook zo te zijn. Helmut Marko heeft zich namelijk uitgelaten over de kwestie. En hij bevestigt min of meer het verhaal van ‘de drie races’:

Er zal niets gebeuren in de komende drie races. We hebben met De Vries gesproken en hij is het met ons eens: hij moet verbeteringen gaan laten zien. Het gat naar teamgenoot Yuki Tsunoda, die het momenteel heel goed doet, is te groot. Om het in voetbaltermen uit te leggen: Nyck heeft een gele kaart gekregen, maar nog geen rode. Als hij verbetert, dan zullen we er niet meer over nadenken om hem te vervangen. Helmut Marko, zet de druk op de ketel

Niet gedefinieerd is hoe zeer Nyck zich moet verbeteren. Althans, dit wordt in ieder geval niet naar de buitenwereld gecommuniceerd. Nyck mag dus in ieder geval Monaco nog doen, wat wel gaaf is voor de Nederlander. Maar liefst blijft hij natuurlijk gewoon zitten waar hij zit. Of dat gaat gebeuren valt te bezien, want Marko heeft ook al nagedacht over potentiële vervangers. Die gaat hij zoeken in zijn talentenpoel. Zoals eerder al geschreven is Ricciardo geen optie en ook Mick Schumacher kommt nicht im Frage:

Als hij niet verbetert, dan zal Ricciardo hem niet vervangen. In het ergste geval vallen we terug op onze pool aan jonge talenten. Dan heb ik het specifiek over Liam Lawson en Ayumu Iwasa. Ricciardo speelt hierin geen rol. Mick Schumacher is nu een Mercedes-coureur, dus met hem hebben we ook geen plannen. Toto Wolff is verantwoordelijk voor hem. Helmut Marko, wil eindelijk ook wel weer eens een van zijn eigen talenten laten promoveren

Liam Lawson is nog maar 21 jaar oud, maar maakt al jaren deel uit van het talentenprogramma en komt dit jaar uit in de Super Formula. Hij staat daarin na drie races derde, achter teamgenoot Tomoki Nojiri en Ritomo Miyata. Nu zeggen die namen je niet veel waarschijnlijk, maar -fun fact- Nojiri heeft dik voldoende punten voor een F1 Superlicentie op basis van zijn resultaten in Japan. De meervoudig kampioen is echter ook 33 en zal de F1 vermoedelijk dus niet halen. Tenzij Honda hem nog een keer een Yuji Ide-achtig debuut wil geven. Hoe dan ook is Nojiri dus wel een aardige benchmark voor Lawson.

Ayumu Iwasa is ook 21 en sinds 2021 lid van Red Bulls opleidingsprogramma. Hij won het Franse F4 kampioenschap in 2020 en doet momenteel zijn tweede seizoen in de F2. Vorig jaar werd hij daarin vijfde. Dit seizoen leidde hij het kampioenschap tot het weekend in Bakoe. Een dubbele nulscore daar betekent dat hij nu eveneens derde staat in het kampioenschap.

Twee geloofwaardige kandidaten dus voor het zitje van Nyck, die bovendien het juniorenprogramma van Marko eindelijk weer eens zouden kunnen valideren. Dat wordt dus stampen voor Nyck op Imola, in Monaco en op het Circuit de Catalunya. Anders is het feest alweer voorbij voordat het goed en wel begonnen is.