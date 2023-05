Nieuwe BMW 5-Serie kan je besturen door in je spiegels te kijken

De nieuwe BMW 5-Serie wordt bijna onthuld. Qua gadgets zal er weer het nodige nieuws zijn, zoals sturen door kijken in je spiegels. Maar wacht, dat doen BMW-rijders toch nooit?

De BMW 5-Serie is eigenlijk al sinds 1996 de maatstaf in zijn klasse. Mercedes liet de bal vallen met de W210 als opvolger van de legendarische W124. BMW kwam juist met de episch geslaagde E39 op de proppen. Dit was de opvolger van de nóg fraaiere, maar ook net wat ouderwetse E34, die niet zo bulletproof was als de W124.

Na de wat minder geslaagde E6x, kwam BMW terug met de F1x. Deze ‘leek weer op een 5-Serie’ en is daarnaast een steengoede auto. Beter wordt het eigenlijk niet, tenzij je geld hebt voor een Bentley. Natuurlijk, er zijn wel wat foutjes te vinden en soms wat reparaties nodig. Ook een beetje afhankelijk van de motor en uitvoering. Maar qua rijeigenschappen, comfort en algemene indruk van degelijkheid ga je niet veel hogere niveau’s vinden.

De G3x borduurde voort op het succes van de F1x. De auto is eigenlijk praktisch hetzelfde. Het interieur is iets moderner, het exterieur iets lelijker (maar het went, langzaam). Onder de kap huizen helaas geen atmosferische zespitters meer en de geblazen zespitter is er als Touring alleen met nodeloze xDrive. Voordeel is dan weer dat de auto bij gelijke uitrusting/motorisering wel wat lichter is dan zijn voorganger. Het is dus een update (onze voorman @wouter is inmiddels zelfs voor de bijl gegaan), maar het was ook allemaal nog erg bekend.

Dat wordt anders als binnenkort de nieuwe 5-Serie onthuld wordt. Dit wordt namelijk een geheel nieuw model met de nadruk op elektrificatie. BMW volgt voor de 5-Serie haar bekend strategie dat er zowel versies komen met verbrandingsmotor als volledig elektrische versies. Dat heeft ook weer wat nadelen qua packaging, maar het merk is er al succesvol mee met andere modellen.

Bij een splinternieuwe 5-Serie horen natuurlijk ook nieuwe gadgets. Deze zullen zich vooral begeven op het vlak wat de puristen niet zo belangrijk vinden, namelijk intelligente assistentiemiddelen. Dingen waar je niet om vraagt in je droom-964, maar waar je toch aan gehecht raakt (soms) in je moderne auto.

Zo kan de 5-Serie bijvoorbeeld van rijbaan verwisselen als je in je spiegel kijkt. De Fünfer trackt namelijk waar je ogen op gericht zijn. Als je op de snelweg de suggestie wekt te willen veranderen van strook, doet de BMW je ‘een voorstel’ om dit uit te voeren. Een verdere indringende blik in de spiegel maakt dat het dan ook ‘automatisch’ gebeurt. BMWBlog ging al op pad met de nieuwe 5-Serie en kreeg uitleg van een Engels pratende Duitser (vanaf circa 6 minuten).

Tsja, is het wat voor een luie zondagmiddag? Of kan je ook gewoon aan het stuur draaien? Laat het weten, in de comments!