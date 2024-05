Uitslag Formule 1 Monaco 2024: schaakspel na spektakel in eerste ronde

Wie wint in Monaco het kroonjuweel van de Formule 1 kalender anno 2024?

Ja, het is weer die tijd van het jaar dat de legendarische races elkaar in rap tempo opvolgen. Vandaag staan de Grand Prix van Monaco en de Indy 500 op de kalender. Binnenkort is het ook weer tijd voor de 24 uur van Le Mans met blubberveel fabrieksteams. Genoeg te beleven dus voor de raceliefhebber.

Ook al omdat het in de F1 eindelijk ook weer een beetje spannend is. Vermoedelijk is de combinatie tussen Red Bull Racing en Max Verstappen nog steeds de favoriet op de meeste circuits. Maar het verschil is duidelijk kleiner geworden. En dit weekend in Monaco, is de Red Bull niet de beste auto van het veld.

Dat bleek al in de trainingen, maar ook in de kwalificatie kon het kampioensteam het gisteren niet ombuigen zoals dat in Imola nog wel lukte. Max maakte ook nog een foutje en staat daarmee niet derde, wat anders vermoedelijk het maximale was geweest, doch zesde. Het is ook niet per se de beste baan voor Max, ondanks dat hij hier twee keer won. Goede kansen dus voor thuisheld en polesitter Leclerc om de zege te pakken. Maakt de Monegask het karwij af, of gebeurt er toch weer iets geks voor de Ferrari-man?

Start

De Ferrari’s zijn allebei beter weg dan de McLarens en even lijkt Sainz naar P2 te gaan ten koste van Piastri. Maar de Ozzie houdt zijn poot stijf en komt als tweede door Sainte-Dévote. Eenmaal de heuvel opgeklommen blijkt dat er wel een korte touché te zijn geweest, waarbij Sainz een lekke band heeft opgelopen. Voor hem lijkt de race daardoor zo goed als voorbij.

Maar dan zien we opeens de Red Bull van Perez staan die eruit ziet als een langpootmug die op een landmijn is gestapt. Alle hoeken van de RB20 zijn op het oog geraakt. Bij de tweede keer kijken zien we ook de twee Hazen in de melee staan. Magnussen heeft Perez een tikkie gegeven, waarbij de Mexicaan tegen Hulkenberg aan is gespind. Als Magnussen niet geschorst wordt hierna, vermoeden we dat zijn team hem langzamerhand zelf gaat ‘schorsen’…

Er zwaait een rode vlag, waar we ook nog een herhaling zien van de twee Alpines die elkaar geraakt hebben. Dat is dus de volgende keer dat Ocon met een teammaat in aanraking komt. In de herhaling zien we dat het een optimistische move was van onze favoriete knoflookpeller. Die bovendien volledig om nop is als blijkt dat bij de herstart de startvolgorde wordt hersteld…

Herstart

Drie kwartier later gaat het los voor de tweede maal. In de tussentijd weten we dat Piastri wat schade heeft aan de McLaren. De jonge Ozzie heeft dit keer wel een betere start, of anders gezegd Sainz een mindere. Goed, de Spanjaard zal blij zijn dat hij überhaupt nog rondrijdt op P3.

Behalve Alonso wint dit keer niemand wat in de ‘eerste’ ronde. Wel opmerkelijk is dat Ocon definitief uit de race ligt. Samen met de Hazen en Perez zijn er daarmee dus al vier uitvallers. Ook goed om over na te denken is dat de rode vlag de teams de kans geeft van compound te wisselen zonder te stoppen. Vooral voor coureurs gestart op mediums is dat een interessante. Wisselen naar hards en dan de race uitrijden?

De top-4 lijkt echter de beste strategie te hebben en staat nu op hards. Voor hen geen risico dus dat iemand verderop in het veld voorbijkomt zonder te stoppen. Voor Russell, Verstappen en Hamilton is dat risico er echter wel. Zij zijn op zijn minst kwestbaar voor Tsunoda en Albon en wellicht zelfs voor Ricciardo en Sargeant die buiten de top-10 rijden.

Leclerc houdt het tempo namelijk wijselijk laag. Je kan immers bijna niet inhalen, dus maximaal bandenmanagement is in zijn voordeel. Het betekent ook dat de mannen op mediums, helemaal niks te winnen hebben in deze fase van de race. Russell laat een gigantisch gat vallen naar Norris zonder aanwijsbare reden. Tenzij Mercedes plant de race dan maar uit te rijden op mediums?

Mid Race

Er gebeurt dan eigenlijk…helemaal niks. Russell laat een gat vallen. Maar de coureurs op mediums lijken sitting ducks. Bottas pit en rijdt binnen enkele ronden het hele gat dicht naar de staart van het veld. Het verschil tussen Russell en Ricciardo is dan 17 seconden. Dus als de P5 stopt zou hij terugvallen tot P16.

Dan worden er echter spelletjes gespeeld. Alonso laat een gat vallen naar Stroll. Om een of andere reden laat Tsunoda ook opeens een gigantisch gat vallen naar Hamilton. Dat is dom van de Japanner, want hij had een virtuele P5 vast in handen. Geven ze die echt op om Verstappen dan nog een paar puntjes te bezorgen voor de Red Bull familie? Het is een beetje een wedstrijdje wie kan het traagste rijden op deze manier.

Lance Stroll maakt bij het ingaan van ronde 43 dan de eerste reguliere pitstop van de race. Hij komt weer naar buiten waar hij de baan verliet, op P11, voor zijn teammaat. Alonso heeft dus zijn werk goed gedaan door iedereen achter hem op te houden. Alpine covert de undercut niet. Gasly is daarmee de bok als hij het eind van de race niet haalt op mediums.

Maar Gasly heeft geluk, want Stroll heeft een lekke band. De Canadees heeft de muur geraakt na de chicane. Tsunoda heeft nu 45 seconden achterstand op Hamilton zonder aanwijsbare reden. En Hamilton maakt dan een gratis pitstop met het oog op het aanvallen van Verstappen.

Als Mercedes slim is, laat het Russell even Verstappen ophouden. Maar Hamilton helpen doet Mercedes niet. Na al dat traag rijden, heeft Merrie nu Verstappen in feite een gratis kans gegeven om Russell aan te vallen. Lekker gewerkt!

EN DAN…EEENEEEN INHAAAAAAAALMANOEUVRE!1!! Niemand minder dan Valtteri Bottas haalt iemand in. Te weten Logan Sargeant. De Amerikaan wiens zitje Bottas volgend jaar wil afpakken om in de F1 te blijven. Het kan dus, inhalen met een F1 in Monaco…Met nieuwere banden tegen de minst goede coureur van het veld, maar toch.

Finish

Verstappen heeft dan binnen no time zijn hele pitstop goedgemaakt op Russell. Maar ook de drievoudig kampioen kan vervolgens niet voorbij de eenvoudig Grand Prix winnaar komen ondanks veel nieuwere banden. Even leek ook Norris een stop te kunnen gaan maken. Maar Sainz doorziet het gevaar en drukt Norris ver genoeg terug in de klauwen van Russell, om dat plannetje te versjteren.

En zo eindigt het met een klinkende doch enigzins saaie zege voor thuisheld Leclerc. Deze race zal niemand zich lang heugen, maar dat Leclerc nu een winnaar van de Monegaskische Grand Prix is zal hij zijn hele leven met zich meedragen. Hij is de eerste Monegask in de 93-jarige geschiedenis van de race die als eerste over de meet komt. Piastri was dit weekend eindelijk weer eens de betere van de twee McLaren coureurs en wordt tweede, voor de immer degelijke en ietwat gelukkige Carlos Sainz op P3.

Voor Red Bull en Max Verstappen is het een race om heel snel te vergeten. Verstappen eindigt achter Russell buiten de top-5 op P6. Als Mercedes handig was geweest, was het P7 geworden. Maar Hamilton eindigt vandaag als zevende. Tsunoda wordt achtste en we vragen ons ernstig af wat daar gebeurd is. We weten nu dat de medium-runners ook niet per se hoefden te stoppen…maar om zomaar dat gat te laten vallen was toch gek. Albon is de nummer 9 en Gasly pakt zijn eerste puntje van het jaar op P10. Teammaat Ocon, vorig jaar nog derde, krijgt voor zijn diensten een gridstraf voor de volgende race.

De rest heeft helemaal niks overgehouden aan deze middag in Monaco. Nou ja, behalve een vorstelijk salaris en een onstspannend ritje door de mondaine badplaats dan. De volgende race wordt een heel ander verhaal (gelukkig), want die is over twee weken in Canada. Hoge snelheid, indrukwekkende remzones met inhaalmogelijkheden…We vermoeden dat onze held Maxsj daar zomaar weer ongenaakbaar zal zijn. Maar het mooie is: na de afgelopen races, weten we dat niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.