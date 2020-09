Helvezzia Tipo-6 is beter dan welke supercar dan ook* - Autoblog.nl

*tenzij je het circuit op wil gaan met de Helvezzia Tipo-6.

Het is een fenomeen dat ondergetekende maar moeilijk kan bevatten. Met een supercar cruisen door een drukke en prestigieuze winkelstraat. Dat je met een Ferrari, McLaren of Lamborghini door telkens met 5 km/u voorbij komt zetten. Dat is net zoiets als met Lijgers knuffelen. Ofzo. Of met een fotomodel naar je ouders gaan om thee te drinken. Ja, je KAN het doen, maar er zijn zoveel leukere dingen te bedenken.

Revven voor de Louis Vuitton-winke

Natuurlijk dient een supercar ook een ander doel: het moet opvallend en cool zijn. Maar juist omdat ze zo opvallend zijn, zijn ze absoluut niet cool. Als je een Aventador drift in de Parabolico bocht op Monza, ja: dán ben je cool. Maar als je staat te revven voor de Louis Vuitton-winkel, ben je niet cool. Dat wil niet zeggen dat je als poseur niet cool kunt zijn. Je kan ook met deze Helvezzia Tipo-6 rond toeren.

Helvezzia Tipo-6

Nu bestaat de kans dat je de Helvezzia Tipo-6 nog niet kent. Het is een hersenspinsel van Alex Baldini. We kennen Baldini als een van de ontwerpers van de Alfa Romeo Giulia. Zijn idee was: hoe zou een elektrische racer er in de jaren ’40 hebben uitgezien? Rond de eeuwwisseling 120 jaar geleden was het allesbehalve zeker dat we met verbrandingsmotoren gingen rijden. Sterker nog, de elektrische auto was toen al behoorlijk populair.

Alex Baldini

Alex Baldini dacht: stel dat men destijds had gekozen voor elektrisch. Hoe zou een raceauto er dan uitgezien hebben in de jaren ’40? Het resultaat is de Helvezzia Tipo-6. Het apparaat is laag, rank en bijzonder cool.

Geen productieplannen Helvezzia Tipo-6

Nu we in tijden leven dat supercars niets voorstellen vanwege hypercars en dat het allemaal één pot nat is, moeten we eigenlijk dit soort projecten omarmen. Het is slechts een studie, de Helvezzia Tipo-6 zal vooralsnog niet in productie gaan. Maar wat ons betreft mag de auto gebouwd gaan worden.

Juist nu 0-100 km/u tijden, topsnelheden en Ringtijden onmenselijk snel worden, wordt het teveel theoretisch geneuzel. Juist daar komt deze Helvezzia Tipo-6 om de hoek kijken. We hebben geen idee hoe snel deze auto is. Het enige dat bekend is, is dat de motor elektrisch is.

Details Helvezzia Tipo-6

Maar kijk naar die chromen details, kijk naar die wielen (en het reserviewiel!). De bijzondere grille, de slanke achterkant en natuurlijk de zitpostie: zoals het een raceauto betaamt is er maar plaats voor een. Dus voordat je als reserve-vleugelspits bij een Britse middenmoter terecht komt en een matzwarte McLaren 720S gaat leasen, weet dan dat het veel stijlvoller en cooler kan. Er is vast wel een Chip of Leepu te vinden die voor je aan de slag kan gaan.