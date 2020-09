Prijzen vernieuwde Volkswagen Tiguan: dit zijn ze! - Autoblog.nl

Ook benieuwd wat de prijzen voor de vernieuwde Volkswagen Tiguan zijn?

De Tiguan is de belangrijkste auto voor Volkswagen. Ja, we wachten met smart op de nieuwe volledig elektrische ID-familie. Maar het is toch echt de Volkswagen Tiguan die zorgt voor de verkoopaantallen. Sterker nog, het is de best verkochte Volkswagen op dit moment. Logisch, want dit type auto is wereldwijd populair, in plaats van dat een fabrikant per continent een andere auto moet bouwen.

Cashcow

Een ware cashcow dus, die Qashqai-concurrent. Over cash gesproken, we hebben de prijzen van de vernieuwde Volkswagen Tiguan voor je. Nog niet zo lang geleden werd de auto voorzien van een naar VW-maatstaven rigoreuze facelift. Als je benieuwd bent wat er allemaal gewijzigd is tijdens de facelift, dan kun je dit artikel lezen en onderstaande video bekijken:

Prijzen vernieuwde Volkswagen Tiguan

Maar wat kost zo’n verse Tiguan dan? Welnu, de goedkoopste VW Tiguan is er vanaf 36.930 euro. Voor dat geld krijg je een VW Tiguan 1.5 TSI Life met handgeschakelde zesbak. Deze motor levert 130 pk. Standaard krijg je 17″ lichtmetalen wielen, automatische airco (3 zones), parkeersensoren rondom, adaptieve cruise c ontrol, sfeerverlichting, multimediasysteem met 8-inch scherm en DAB-radio. Eigenlijk alles wat je nodig hebt in een dergelijke auto.

Tiguan Elegance

Maar ja, je koopt zo’n dergelijke auto niet omdat je hem nodig hebt. In dat geval zou alleen Dacia auto’s verkopen. Daarom zijn er ook nog luxere uitvoeringen. Een stapje boven de ‘Life’ staat de ‘Elegance‘. Deze heeft een achteruitrij camera, 18″ wielen, elektrische achterklep, digitaal instrumentarium, uitgebreide sfeerverlichting (ja, echt waar: 30 kleuren), verlichte instaplijsten, ‘top-comfortstoelen’ (in plaats van comfortstoelen), LED-matrix koplampen en donkerrode achterlichten. Kortom, relatief weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de complete instapper.

Tiguan R-Line

Dat geldt eigenlijk ook voor de Tiguan R-Line, die is iets sportiever aangekleed met ‘Sport-comfortstoelen’, 19″ lichtmetalen velgen, LED-‘plus’-koplampen, donkere dakhemel, sportstuurwiel en chromen raamlijsten. Dus ook hier niet echt extra accessoires die iets toevoegen. Wel smoelt ‘ie iets beter en je koopt zo’n crossover ook voor de looks, natuurlijk.

Tiguan Business en R-Line Business ++

Met het bekendmaken van de prijzen voor de vernieuwde Volkswagen Tiguan, maakt Volkswagen ook bekend dat er naast deze drie uitvoeringen ook twee uitvoeringen speciaal voor de Nederlandse markt verschijnen: de Tiguan Life Business en Tiguan R-Line Business ++. Hierbij heeft Volkswagen de onderhandelingen voor je gedaan: de korting zit er al bij inbegrepen (voor een lagere bijtelling) en ze worden compleet afgeleverd.















We hebben alle prijzen even in een tabel gezet:

Prijzen vernieuwde Volkswagen Tiguan:

Uitvoering Motor Prijs Tiguan Life 1.5 TSI (130 pk) € 36.390 Tiguan Life Business 1.5 TSI (130 pk) € 37.140 Tiguan Life 1.5 TSI (150 pk) € 38.190 Tiguan Life Business 1.5 TSI (150 pk) € 38.750 Tiguan Life DSG 1.5 TSI (150 pk) € 40.690 Tiguan Life Business DSG 1.5 TSI (150 pk) € 41.140 Tiguan Elegance DSG 1.5 TSI (150 pk) € 43.640 Tiguan R-Line DSG 1.5 TSI (150 pk) € 44.240 Tiguan R-Line Business DSG 1.5 TSI (150 pk) € 44.640 Tiguan Life DSG 2.0 TDI (150 pk) € 49.630 Tiguan Life Business DSG 2.0 TDI (150 pk) € 49.790 Tiguan R-Line DSG 2.0 TDI (150 pk) € 53.710 Tiguan R-Line Business DSG 2.0 TDI (150 pk) € 53.990 Tiguan Elegance 4Motion DSG 2.0 TDI (150 pk) € 58.600

Concurrent 1: Ford Kuga 1.5 EcoBoost Trend

€ 33.325

Inmiddels staat de derde generatie Ford Kuga in de showrooms. Het is een typische Ford: uitstekende rijeigenschappen, een tikkeltje sober interieur en een niet al te in het oog springend exterieur. Het is gewoon een keurige crossover. Eerlijk is eerlijk: de ST-Line uitvoering toont aanzienlijk sportiever. Qua uitrusting zit ook hier het nodige er wel op, maar luxer kan altijd, uiteraard. Alleen die wieldoppen kunnen echt niet, dus onderhandel wel even een fraai setje velgen. In tegenstelling tot de Volkswagen is de motor een driecilinder, in plaats van een viercilinder.

Concurrent 2: Mazda CX-5 SkyActiv-G 165

€ 36.390

Ook de Mazda CX-5 heeft een afwijkende motor. Het is een viercilinder, maar dan zonder een turbo. De Mazda boekt winst dankzij een aangenaam slagvolume van 2.0 liter. Qua vermogen kom jet met 165 pk niets te kort, maar je moet meer toeren maken om de gang erin te houden. Het is een fijne motor en de bak laat zich ook uitstekend bedienen, dus het is geen straf.

Concurrent 3: Nissan Qashqai DIG-T 140 Visia

€ 29.650

We noemden al in het artikel. De Nissan Qashqai is de grondlegger van dit segment. Op dit moment wordt de tweede generatie Qashqai geleverd. De derde generatie is onderweg en zal niet heel lang meer op zich laten wachten. De instapper heeft een redelijk pittige 140 pk turbomotor onder de kap. Qua prijs is de Qashqai zeer scherp, want voor minder dan 30 mille rijdt je weg in zo’n hippe crossover. Qua uitrusting is de basis-Tiguan echter een stuk completer, waardoor je eigenlijk de Qashqau in Acenta-uitvoering moet hebben en zelfs die is minder compleet. Tip: informeer bij de dealer naar de uitloop- en actiemodellen.

Meer modellen

De vernieuwde Volkswagen Tiguan prijzen worden uitgebreid met meer motoren. Er komt nog een 2.0 TSI met 190 pk en 245 pk, een PHEV met 245 pk en een 2.0 TDI met 200 pk. Hopelijk volgt de 300 pk sterke Tiguan R ook nog. Je kan de leverbare Tiguans al samenstellen in de configurator.