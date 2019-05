Jeep Gladiator van Hennessey is compleet krankzinnig

Hij heet Maximus 1000. Drie keer raden waar dat getal voor staat.

In een wereld van milieu en strenge eisen op dat gebied, is iedereen bezig met zo schoon mogelijke auto’s bouwen. Terwijl iedereen bezig is met zo efficiënt mogelijk krachtige motoren bouwen, is er aan de compleet andere kant van dat spectrum een man genaamd John Hennessey. Deze Amerikaan bouwt krankzinnig snelle auto’s, maar doet dat op de ‘ouderwetse manier’. Gewoon met grote motoren met nog grotere superchargers erop. Powahh!

De basis voor de creaties zijn meestal simpele V8-blokken als de LS van General Motors en de HEMI V8 van FCA. De eenvoudige motoren zijn onder andere bekend van de Camaro en Corvette of Challenger en Charger Hellcat. Met de juiste krachttuning kan Hennessey dergelijke blokken gigantisch krachtig maken. De Camaro Exorcist krijgt een versie van het LS-blok die zo’n 1.000 pk mobiliseert. En zo zijn er nog veel meer krankzinnige projecten van de tuner op basis van iedereens favoriete auto’s: Fords, Chevy’s en zelfs McLarens.

De Jeep Gladiator moet deze generaties de V8-motoren even overslaan, misschien wel definitief. Het pickup-broertje van de Wrangler is bedoeld om simpel en inzetbaar te zijn, niet om overbodig grote motoren voorin te krijgen. Daarom klinkt het alsof deze auto compleet parallel leeft aan de wereld van John Hennessey.

Ontmoet de Hennessey Maximus 1000. Een naam die weinig tot de verbeelding spreekt. Maximus is een leuke knipoog naar de Romeinse tijd, waar de naam Gladiator ook op geïnspireerd lijkt te zijn. Maximus was één van de keizers van het rijk, oftewel de baas over de gladiatoren. Dat is de Hennessey Maximus ook: one Gladiator to rule them all. En ja, de 1000 staat voor het aantal pk.

De Maximus 1000 krijgt de eerdergenoemde HEMI V8 in het vooronder. In een Hellcat al goed voor 717 pk, in een Demon zelfs goed voor 840 pk. Als Hennessey goed voor 1.000 pk dus, met wat offroad modificaties om het geheel er extra stoer uit te laten zien. Een gaaf project, wel zeer gelimiteerd. 24 stuks komen er van de Maximus 1000. Hierbij hoef je echter geen Gladiator aan te leveren: dat doet Hennessey voor je. De prijs is slechts 200.000 dollar. Oké, dat is vrij veel, maar dan krijg je een volledig herbouwde Gladiator met een enorme bak power. Wat ons betreft een koopje.