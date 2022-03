Herkansing: ideale gezinsbak nogmaals te koop bij Domeinen

Kon je de vorige keer de Domeinen veiling voor de ideale gezinsbak niet halen? Bij deze de herkansing, met een grote asterisk.

We schrijven vaker over de veilingen bij Domeinen, de verkorte naam van Domeinen Roerende Zaken. Voor wie niet helder heeft wat dat is: alles wat de overheid (politie, FIOD, etc) in beslag neemt, wordt hier opgeslagen. In tegenstelling tot de Filipijnen wordt er geen groot evenement gemaakt met een graafmachine die de auto’s een kopje kleiner maakt. Nee, de rest van Nederland krijgt een kans om de voertuigen te bezitten. Domeinen Roerende Zaken houdt veilingen waar van alles en nog wat wordt geveild. We willen niet te veel stigmatiseren, maar zwart geld wordt toch vaak gestopt in flinke auto’s.

Ideale gezinsbak

Zoals een highlight van een aankomende veiling. Een Brabus GLS 850, beter bekend als de meest heftige gezinsbak die je kunt krijgen. Officieel startte deze Brabus GLS 850 zijn leven als een AMG GLS63 en dus zijn de Brabus-delen later toegevoegd. Fervente Autoblog-lezers weten dit, want die zullen ons erop attenderen dat wij in november 2020 ook al schreven over deze Brabus. Ook toen stond hij bij Domeinen.

Brabus Mercedes GLS 850 bij Domeinen

De als zevenzitter uitgevoerde ‘Brabus GLS 850’ (officieel is het dus een Mercedes) heeft 850 pk en 1.450 Nm, terwijl er gewoon zeven man mee mogen met de grote SUV. Des tijds is de auto verkocht kennelijk, want hij wordt opnieuw aangeboden. De ideale zevenzitter heeft wel weer wat nieuwe… zaken.

Meest opvallend is schade voorop. Het lijkt mee te vallen, maar volgens Domeinen zit er op de ideale gezinsbak op de voorbumper, koplamp, grille en zelfs het voorscherm. Eentje uit de categorie “moeilijker dan het lijkt.”

Ook mag je zelf nog even op zoek naar een nieuw bedieningspaneel voor de radio en het scherm. Die is er namelijk uitgehaald, onbekend is of dat gedaan is door Domeinen of degene die ervoor heeft gezorgd dat de auto nogmaals bij Domeinen staat. Er wordt geen verhaal bij verteld, dus waarom deze auto binnen twee jaar twee keer wordt geveild vanwege ongure praktijken: Joost mag het weten.

Kopen

Genoeg redenen om de Brabus GLS 850 níét te kopen, maar misschien wordt je verleid door de gedachte van een extreem dik uitgevoerde, 850 pk sterke zevenzitter als ideale gezinsbak. De enige bedragen die we weten zijn 175.000 euro een paar jaar geleden, wat hoogstwaarschijnlijk een stuk minder werd toen hij voor het eerst bij Domeinen RZ werd geparkeerd. Met verdere afschrijving en schade in het achterhoofd zou hij nu wel eens relatief goedkoop kunnen zijn. Wel even een handyman zoeken. Kopen kan op de website van Domeinen Roerende Zaken.