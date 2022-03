Trekauto voor 30 mille – Autoblog advies

Wat moet je kiezen als de auto wél veel moet kunnen trekken, maar niet te groot mag zijn? Een trekauto voor 30 mille uitzoeken is zo makkelijk nog niet!

Veel trekkracht, maar niet te groot ? Dat is precies wat Maarten wil. Hij heeft nu samen met zijn vriendin een Volvo V40. Het geval wil dat hij dagelijks in de auto rijdt en dat zijn vriendin ‘m af en toe nodig heeft om een paardentrailer te trekken.

Er komt een nieuwe trailer met plaats voor twee paarden. Dat betekent een grotere en zwaardere trailer en natuurlijk een hoger maximaal gewicht vanwege die twee knollen. Volgens de vriendin van Maarten is het simpel: koop een SUV of crossover! Maar dat wil Maarten pertinent niet.

Wat zijn dan de opties? We gaan het eens bekijken. Want wij zijn eigenlijk best benieuwd wat er namelijk overblijft. De meeste auto’s die namelijk veel kunnen trekken zijn SUV’s of crossovers.

We wensen en eisen voor een trekauto voor 30 mille voor Maarten zijn als volgt:

Huidige / vorige auto’s: Opel Corsa, Seat Leon, Volvo v40 t4 R (huidig) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé Beide Budget 20.000 – 30.000 (budget hoeft niet op) Jaarkilometrage 20.000 – 30.000 Brandstofvoorkeur: Benzine, maar iets anders is geen bezwaar als het financieel uit kan Reden aanschaf andere auto: Upgrade nodig omdat mijn vriendin haar kleine paardentrailer om wil ruilen voor een zwaardere 2-paardstrailer. Dat overschrijdt het maximale trekgewicht van de V40.. Gezinssamenstelling We zijn met zijn tweeën. (exclusief de paarden) Voorkeursmerken / modellen: Geen voorkeur. Deze hulpvraag om inspiratie op te doen! No-go merken / modellen: Mijn vriendin ziet zich rijden in een SUV (dat schijnt bij een trailer te horen). We kopen geen SUV!!

Ford Focus Stationwagon 1.5 EcoBoost ST-Line (C519)

€ 27.900

2019

15.000 km

1.700 kg

De meest verstandige keuze als je een trekauto voor 30 mille zoekt, is deze Focus. De auto voldoet namelijk aan heel veel eisen. Het is een vlotte auto met enorm veel ruimte. De auto is modern en mogelijk voorzien van de laatste stand der techniek qua gadgets en snufjes. Het is nog een heel fris exemplaar met zeer weinig kilometers. Daarbij heb je ook nog jaren fabrieksgarantie. Wat wil een mens nog meer? Paar dingen waar je wel rekening mee dient te houden.

Ja, de Focus kán meer trekken dan de V40, maar het slechts 100 kg meer: 1.700 kg is de max. Nu weten wij niet of het twee Shetlanders of the Shires zijn die vervoerd moeten worden, maar de marge is dus beperkt. Een ander ding waarmee je rekening moet houden is de enorme afschrijving. Dat ligt niet aan de Focus, maar is inherent aan een bijna nieuwe auto met weinig kilometers. Je gaat hem iets minder nieuw maken en kilometers mee rijden.

Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro (8V)

€ 22.900

2015

110.000 km

1.800 kg

Dan komen we uit bij de volgende trekauto voor 30 mille (stiekem zelfs iets minder): de Audi A3 Sportback. In deze hele specifieke configuratie mag die 1.800 kilogram trekken. Ja, het is een diesel en we hebben allemaal besloten dat diesel passé is. Echter, dat geldt voornamelijk voor nieuwe auto’s. Tweedehands ligt dat iets anders. In plaats van een hogere vraagprijs, ligt deze juist iets lager. En ondanks dat deze diesels de fabrieksopgave niet haalden (doet bijna geen enkele auto, maar dat terzijde) is de combinatie tussen prestaties en verbruik verbluffend te noemen.

De 0-100 km/u-sprint duurt iets meer dan 6 tellen, een top van 230 en alsnog is 1 op 18 prima te halen. Qua features zit je ook goed: de Audi A3 kán erg luxe uitgerust zijn. Let op: ook met sterke motor zijn Duitse auto’s standaard episch kaal, dus check even de opties. De A3 Sportback is nog altijd een frisse verschijning met een interieur dat nauwelijks is verouderd. Precies wat je zoekt.

Weinig keuze C-segment trekauto voor 30 mille

Dat was het eigenlijk zo een beetje qua C-segment auto’s die veel kunnen trekken. Er is simpelweg niet heel veel extra keuze als je een trekauto zoekt die niet al te groot is. Trekauto’s zijn namelijk groot, mede daardoor kunnen ze ook goed trekken. Er zullen dus concessies gedaan moeten worden. De onderstaande auto’s zijn een redelijk vrije interpretatie, maar passen bij zoveel mogelijk wensen en eisen van Maarten:

Mazda CX-5 2.5 SkyActiv AWD GT-M (KF)

€ 29.900

2017

30.000 km

2.000 kg

Onze excuses. We beginnen meteen met een crossover. Het voordeel van crossovers is dat ze vaak wat meer mogen trekken. Als het niet te zwaar of te groot mag zijn, kun je goed shoppen tussen de RAV4’s, CR-V’s, Sportages en ga zo maar door. Die auto’s zijn niet enorm zwaar, maar mogen wel 2 ton trekken. Kijk, dat zet tenminste zoden aan de dijk. In dit geval zochten we de dikste op in het budget en toevallig is dat ook de duurste. Maar kijk eens wat je daarvoor terugkrijgt!

Het is het absolute topmodel (voor Europa althans, de 2.5T is alleen buiten de EU leverbaar). De 2.5 gekoppeld met een automaat én vierwielaandrijving in de uiterst luxe/sportieve GT-M-uitvoering. Toevallig is het de Mazda die onze hoofdredacteur @michaelras rijdt (zij het in een andere specificatie). Waar je rekening mee moet houden is dat de prestaties van deze CX-5 totaal niet in relatie staan met het verbruik.

Renault Scénic TCe 160 Intens (J9)

€ 24.950

2018

30.000 km

We moeten ‘m benoemen als je zoekt naar een trekauto voor 30 mille en dat is natuurlijk de Renault Scénic. De auto past namelijk helemaal in het eisenpakket. Het is geen SUV. Het is een moderne auto. Je hebt niet het volledige budget nodig. Er zit enorm veel op qua uitrusting. Met de juiste motor zijn de prestaties voor elkaar. Tel je dat allemaal bij elkaar op, dan krijg je de Renault Scénic. Er mag namelijk 1.850 kilogram achter. Gezien het formaat en beperkte gewicht van de Scénic is dat eigenijk een wereldprestatie.

In het budget zijn ze ruimschoots te vinden. Ze beginnen bij 20 mille en voor iets meer heb je exemplaren met zeer weinig kilometers en een recent bouwjaar. In veel gevallen zit er nog 1 of 2 jaar huismerk-garantie op. Dat is ook wel prettig. Waar je wel even rekening moet houden: de afschrijving is flink. Ander dingetje: wij hebben niet met de Scénic gereden, dus we hebben geen idee of het ‘iets’ is. Even een proefritje maken.

Audi A5 Coupé 3.0 TDI quattro (B8)

€ 14.490 (Dld.)

2010

90.000 km

2.100 kg

Nee, we doen het er echt niet om. Eerlijk waar. Maar we komen wéér op een Audi uit. In dit geval een A5. Het moet een hele specifieke zijn. De A5 Coupé van 2007 tot 2011 met de 3.0 TDI-motor, ZF automaat en quattro vierwielaandrijving. Deze vinden met een lage kilometerstand is erg lastig, dus je moet kijken in Duitsland. Zoals @wouter vaak terecht opmerkt is het bijna onmogelijk dat iemand 10.000 km per jaar rijdt met een diesel, dus zorg dat de historie correct is. Kopen bij een officiële Audi-dealer of hoog aangeschreven garage is absoluut gewenst.

Ook in Duitsland heb je obscure handelaren. De Audi A5 is niet de meest moderne auto, maar storend is het zeker niet. Al helemaal niet als je deze uitvoering hebt. Het is een geweldige auto voor de lange afstanden. De A5 is voor zijn prestaties relatief zuinig. Heel erg praktisch is ‘is niet, maar je wilde iets sportievers. De kofferbak is overigens nog best ruim. Het mooie van deze hele specifieke uitvoering is dat je 2.100 kilogram mag trekken! De extra kosten voor MRB en onderhoud bespaar je weer op afschrijving, want voor de helft van het budget heb je al zo’n schone beuker.

Mercedes-Benz E200 4Matic (W213)

€ 27.950 (Dld.)

2017

60.000 km

2.100 kg

We gaan weer door met hele specifieke modellen, maar ook deze lijkt te voldoen aan alle eisen. De Mercedes-Benz E200 4Matic is een bijzondere auto, eigenlijk. Want waarom zou je vierwielaandrijving kiezen op een basismotor? Simpel, omdat basismotoren niet meer zo basis zijn tegenwoordig. Deze 2.0 liter motor levert alsnog 184 pk en 300 Nm, waarmee je alsnog 233 km/u kunt halen. Omdat het de basismotor is, valt het verbruik nog enigszins mee.

Het is de huidige E-Klasse, dus nog een courant model. Als je wil, is er zelfs een stationwagon-versie. Deze is nóg praktischer, maar ook ietsje zwaarder. Als sedan weegt de E200 4Matic namelijk 1.590 kilogram en ook die mag 2.100 kilogram trekken. Uiteraard vind je deze uitvoering niet in Nederland, dus moet je gaan importeren. Maar ja, dat lijkt tegenwoordig sowieso we de norm te worden als je iets anders wenst dan een schraal bijtellingsgebakje.

YOLO: koop een aparte sleurauto!

Ja, we weten het: er word gevraagd om een auto die alles kan. Niet twee auto’s. Maar waar we een beetje mee zitten is dat de combinatie niet al te groot, maar wel sportief zich niet laat combineren met een veel hoger trekvermogen dan jouw Volvo heeft.

Voor een hoger trekvermogen heb je eigenlijk een grotere, zwaardere en/of sterkere auto nodig. Als het alsnog geen SUV mag zijn, zoek dan een nette Audi A6 (Allroad) met V8, die kunnen vaak meer dan twee ton trekken. Een Volkswagen Phaeton facelift mag zelfs 2.400 kilogram trekken! Wat je ook kan doen is gewoon een oude bedrijswagen op de kop tikken.

Een oude Citroen Jumper scoor je voor een paar mille en kan 3.500 geremd trekken. Kan kan je vrouw nog een paar paarden erbij nemen. En dan heft Maarten voldoende budget over voor een leuke sportwagen, bijvoorbeeld! Wat denk je van een leuke Toyota GT86? Iedereen blij!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!