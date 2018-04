Hier, de 25 populairste meezingers voor in de auto

Gooi ze in Spotify en ga!

Wie een stukje gaat rijden, heeft geluid nodig. Je favoriete plaat, een steengoede podcast, een audioboek of, en dit raden we niet aan, een film. Zeker wanneer je een flink stuk moet rijden, verteer je gemakkelijk uren aan materiaal. Het Britse AA zocht uit waar mensen nu precies het meest naar luisteren, wanneer ze zin hebben een potje mee te schreeuwen.

De onderzoekers flansten een top 25 in elkaar, met als doel een afspeellijst te maken van de populairste meezingers om het niveau van saamhorigheid in de auto bij te spijkeren. Wel zo beleefd, aangezien liefst 95 procent van de ondervraagden aangaf het gevoel te hebben dat de tijd vliegt wanneer er onderweg nummers worden gedraaid. 84 procent vond het zelfs ondraaglijk om zonder muziek te toeren.

Ben je net als ik, dan is de kans groot dat je na het bekijken van de lijst spontaan eczeem krijgt op de meest onbereikbare plekken van je lichaam. Ondergetekende zou liever dagenlang onderworpen worden aan Chinese watermarteling, dan een auto delen met mensen die het volume volledig opendraaien wanneer het geblèr van Adele uit de speakers begint te klinken; om nog maar niet te spreken over Wonderwall, Let It Go en Girls Just Wanna Have Fun.

Bekijk hieronder de 25 populairste meezingers.

1) Bohemian Rhapsody – Queen

2) Livin’ on a Prayer – Bon Jovi

3) Sweet Caroline – Neil Diamond

4) Dancing Queen – ABBA

5) Don’t Stop Believin’ – The Journey

6) I will Survive – Gloria Gaynor

7) Wonderwall – Oasis

8) Hotel California – The Eagles

9) Hey Jude – The Beatles

10) Eye of the Tiger – Survivor

11) Mr Brightside – The Killers

12) Angels – Robbie Williams

13) Bat Out of Hell – Meatloaf

14) Beat It – Michael Jackson

15) Girls Just Wanna have fun – Cyndi Lauper

16) The final Countdown – Europe

17) Let it Go – Frozen

18) Sweet Home Alabama – Lynyrd Skynyrd

19) Everything’s Gonna be Alright – Bob Marley

20) Rolling in the Deep – Adele

21) Thriller – Michael Jackson

22) Uptown Funk – Mark Ronson

23) Imagine – John Lennon

24) Hey ya – Outkast

25) Let’s Dance – David Bowie

Vind je dit nu precies niks, kijk dan even of Max’ afspeellijst beter te verteren is.