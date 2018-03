Manhart maakt de BMW M4 extra hard

En het ding ging al zo hard...

De BMW F82 M4 is bezig aan de laatste loodjes. Zijn vierdeurige broertje gaat over enkele maanden al uit productie. omdat BMW er geen heil meer inziet de auto nog aan te passen aan de nieuwe WLTP-cyclus terwijl de opvolger al in de startblokken staat. De M4 mag zowel in cabrio als coupé-variant opvallend genoeg nog wel even door, maar ook voor deze modellen geldt dat het binnen afzienbare tijd wordt voor een opvolger.

Geen wonder dus dat BMW al een paar speciaaltjes op de markt heeft gebracht, zoals de überheerlijke M4 CS (rijtest). BMW is echter niet de enige die zich realiseert dat het nu of nooit is voor een extreem hete versie van de F82. Tuner Manhart heeft ook nog eens in het magazijn gekeken en zag dat daar nog wat spoilerwerk lag. Zonde om dat niet te gebruiken. Dus is er nu een extra hete versie van de MH4!

Onder de kap is alles in grote lijnen gelijk gebleven aan de MH4 die we al kenden. Dat betekent 550 pk en 820(!) Nm. Maar de MH4 is vooral verbeterd waar het gaat om dingen die met ‘de beleving’ te maken hebben. Plezier hebben in een auto heeft namelijk lang niet altijd wat te maken met harde cijfers.

De motor ademt nu vrij uit dankzij een catless downpipe, die tevens zorgt voor prettige vibraties in de lucht. Volgens Manhart zijn het raspige geluid en de goed getimede plofjes van veraf te horen. Precies wat je wil op die Paasochtend wanneer jij de enige bent in je straat die ’s ochtends uit de veren moet voor het werk. Vering van KW zorgt ervoor dat de M4 nog lager bij de grond ligt, maar ook dat deze nog harder de hoek om kan. De motorkap is gemaakt van carbon voor de nodige gewichtsbesparing.

Uiteraard is er ook aan de looks gedacht. Manhart stelt voor dat je de auto in het wit bestelt met rode details. Het rood komt ook terug op de enorme taartschep achterop en in het interieur, waar de stoelen van Recaro bekleed zijn met rood leder. Ook de rolkooi is rood. Alleen, wat is dat nou…Die buizen van het levensbeschermende onderdeel lopen niet door tot voor in het dashboard. Dat wordt dus nog even werk aan de winkel mits je de auto wilt inschrijven voor de Junkyard Race.